Кременчуцьких дітлахів разом з батьками запрошують до бібліотеки на майстер-клас з виготовлення невеликих валентинок та святкових конвертів у техніці оригамі. Про проведення заходу журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили організатори.
Відбудеться майстер-клас завтра, 11 лютого, о 15.00 та 16.00 у приміщенні бібліотеки за адресою вул. Європейська, 66/13.
Кількість місць на майстер-класи обмежена, тож для участі необхідний попередній запис за телефоном 0683525554.
За участь у заході передбачений благодійний внесок — 10 гривень. Зібрані кошти організатори витратять на придбання матеріалів для майстер-класів.
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