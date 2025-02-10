Кременчуцьких дітлахів запрошують на майстер-клас з виготовлення валентинок (афіша)

Сьогодні, 21:29 Переглядів: 72

За участь у майстер-класі передбачений благодійний внесок — 10 гривень

Кременчуцьких дітлахів разом з батьками запрошують до бібліотеки на майстер-клас з виготовлення невеликих валентинок та святкових конвертів у техніці оригамі. Про проведення заходу журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили організатори.

Відбудеться майстер-клас завтра, 11 лютого, о 15.00 та 16.00 у приміщенні бібліотеки за адресою вул. Європейська, 66/13.

День Святого Валентина — це завжди про тепло, любов та кохання. Учасники заходу зможуть власноруч підготувати святкові атрибути у вигляді конвертиків та міні святкових листівок, — наголошують організатори.

Кількість місць на майстер-класи обмежена, тож для участі необхідний попередній запис за телефоном 0683525554.

За участь у заході передбачений благодійний внесок — 10 гривень. Зібрані кошти організатори витратять на придбання матеріалів для майстер-класів.