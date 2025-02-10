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Рівень захворюваності на ГРВІ у Кременчуці знизився — медики

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 0

 

Продовжують хворіти містяни і на грип та Covid-19

У Кременчуці із 3 до 9 лютого у порівнянні із попереднім тижнем знизилася кількість хворих на ГРВІ. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Так за попередній тиждень у місті зареєстрували 600 випадків хворих на ГРВІ та 3 на Covid-19. Експрес-тести показали також і 16 випадків захворювань на грип. Серед пацієнтів 14 — діти, 7 з них були госпіталізовані до інфекційного відділення педіатричного центру «Дитяча лікарня».

Традиційно більшість хворих на ГРВІ — діти, 420 пацієнтів. До лікарні із ГРВІ госпіталізували 9 дітей та 1 дорослого.

Усі хворі на Covid-19 пацієнти — дорослі, лікуються амбулаторно. Смертельних випадків від коронавірусу не було.

Нагадаємо, тижнем раніше у Кременчуці зафіксували 950 випадків захворювань на ГРВІ, 18 випадків грипу типу А та 1 випадок захворювання на Covid-19.

Зауважимо також, що минулого тижня під час засідання виконкому Кременчуцької міськради стало відомо про обмежену кількість експрес-тестів на виявлення грипу у місті: їх використовують переважно для дітей.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: захворюваність ГРВІ грип Covid-19 вакцинація
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