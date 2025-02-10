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Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 18:23 Переглядів: 337

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 11 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Данила Галицького, 6, 53, 55, 67
  • вул. Барвінкова, 1-30
  • вул. Рокитнянська, 27С
  • вул. Сергія Кульчицького, 1/47, 4, 6
  • вул. Якова Петруся, 33-130
  • вул. Левка Лук’яненка, 29-43/66
  • вул. Іллі Ткаченка, 64
  • вул. Махоркова, 17-62
  • вул. Сумська, 41-61
  • пров. Олександра Герцена, 3-9Б
  • вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16
  • вул. Лейтенанта Покладова, 11/29
  • вул. Василя Симоненка, 90-112
  • вул. Олександра Чайки, 1, 29
  • пров. Ємельяненко, 3
  • вул. Михайла Калачевського, 3-9
  • просп. Полтавський, 142-174
  • вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А
  • пров. Герцена, 3-9Б
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
  • вул. Махоркова, 9/1-24А
  • пров. Прорізний, 28/30, 30
  • вул. Арсенальна, 24/24, 26/1
  • пров. Арсенальний, 3-16
  • вул. Європейська, 44А-58/20
  • вул. Нагірна, 1/3-30А
  • туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27
  • вул. Сержанта Мельничука, 36
  • пров. Уласа Самчука, 3-41
  • вул. Чередницька, 22-39
  • вул. Бетонна, 3
  • вул. Бетонна

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Ігоря Сердюка, 33
  • вул. Майора Борищака, 6/20
  • вул. Небесної Сотні, 21/35-53Б
  • вул. Небесної Сотні

З 8.00 до 19.00:

  • туп. Урожайний, 2
  • пров. Веселий, 10
  • вул. Івана Франка, 29, 33
  • вул. Перекопська, 40

З 8.00 до 20.00:

  • просп. Полтавський, 277-281
  • вул. Горліса-Горського, 3-10
  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки
  • с. Придніпрянське
  • вул. Київська, 64-121
  • вул. Ярова, 1-7
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
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