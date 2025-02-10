Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 18:23
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 11 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00:
- вул. Данила Галицького, 6, 53, 55, 67
- вул. Барвінкова, 1-30
- вул. Рокитнянська, 27С
- вул. Сергія Кульчицького, 1/47, 4, 6
- вул. Якова Петруся, 33-130
- вул. Левка Лук’яненка, 29-43/66
- вул. Іллі Ткаченка, 64
- вул. Махоркова, 17-62
- вул. Сумська, 41-61
- пров. Олександра Герцена, 3-9Б
- вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16
- вул. Лейтенанта Покладова, 11/29
- вул. Василя Симоненка, 90-112
- вул. Олександра Чайки, 1, 29
- пров. Ємельяненко, 3
- вул. Михайла Калачевського, 3-9
- просп. Полтавський, 142-174
- вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А
- пров. Герцена, 3-9Б
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- пров. Прорізний, 28/30, 30
- вул. Арсенальна, 24/24, 26/1
- пров. Арсенальний, 3-16
- вул. Європейська, 44А-58/20
- вул. Нагірна, 1/3-30А
- туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27
- вул. Сержанта Мельничука, 36
- пров. Уласа Самчука, 3-41
- вул. Чередницька, 22-39
- вул. Бетонна, 3
- вул. Бетонна
З 8.00 до 18.00:
- вул. Ігоря Сердюка, 33
- вул. Майора Борищака, 6/20
- вул. Небесної Сотні, 21/35-53Б
- вул. Небесної Сотні
З 8.00 до 19.00:
- туп. Урожайний, 2
- пров. Веселий, 10
- вул. Івана Франка, 29, 33
- вул. Перекопська, 40
З 8.00 до 20.00:
- просп. Полтавський, 277-281
- вул. Горліса-Горського, 3-10
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки
- с. Придніпрянське
- вул. Київська, 64-121
- вул. Ярова, 1-7
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