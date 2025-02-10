Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 11 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00: вул. Данила Галицького, 6, 53, 55, 67

вул. Барвінкова, 1-30

вул. Рокитнянська, 27С

вул. Сергія Кульчицького, 1/47, 4, 6

вул. Якова Петруся, 33-130

вул. Левка Лук’яненка, 29-43/66

вул. Іллі Ткаченка, 64

вул. Махоркова, 17-62

вул. Сумська, 41-61

пров. Олександра Герцена, 3-9Б

вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16

вул. Лейтенанта Покладова, 11/29

вул. Василя Симоненка, 90-112

вул. Олександра Чайки, 1, 29

пров. Ємельяненко, 3

вул. Михайла Калачевського, 3-9

просп. Полтавський, 142-174

вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А

пров. Герцена, 3-9Б

вул. Дмитра Демидюка, 7-28

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73

вул. Махоркова, 9/1-24А

пров. Прорізний, 28/30, 30

вул. Арсенальна, 24/24, 26/1

пров. Арсенальний, 3-16

вул. Європейська, 44А-58/20

вул. Нагірна, 1/3-30А

туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27

вул. Сержанта Мельничука, 36

пров. Уласа Самчука, 3-41

вул. Чередницька, 22-39

вул. Бетонна, 3

вул. Бетонна З 8.00 до 18.00: вул. Ігоря Сердюка, 33

вул. Майора Борищака, 6/20

вул. Небесної Сотні, 21/35-53Б

вул. Небесної Сотні З 8.00 до 19.00: туп. Урожайний, 2

пров. Веселий, 10

вул. Івана Франка, 29, 33

вул. Перекопська, 40 З 8.00 до 20.00: просп. Полтавський, 277-281

вул. Горліса-Горського, 3-10

с. Мала Кохнівка

с. Потоки

с. Придніпрянське

вул. Київська, 64-121

вул. Ярова, 1-7

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