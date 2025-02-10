Волонтери просять допомоги на пошиття евакуаційних нош

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1

Кременчуцька волонтерка Марина Васильєва, яка працює з «Крюківськими мурашками», звертається по допомогу до всіх небайдужих кременчужан з проханням допомогти в придбанні строп для пошиття евакуаційних ношів.

— Ноші це не просто обладнання — це шанс на життя для наших захисників. У складних умовах бою, де кожна секунда може стати вирішальною, ці ноші допоможуть медиками швидко евакуювати поранених із поля бою, надавати першу допомогу та зберегти життя тих, хто щодня ризикує своїм заради нашої свободи, — підкреслює пані Марина.

Для пошиття 200 нош необхідно 4400 м ремінної стрічки яка коштує 4.44 грн за метр.

— Ворог має знати, що кожен українець готовий стати на захист свого дому. І це не обов’язково має бути фронт, в тилу ми можемо зробити задля Перемоги дуже багато, допомагаючи нашим захисникам.

Долучитися до збору та допомогти зберегти життя хлопців, можна перерахувавши гроші

на волонтерську карту 5168 7451 8954 6234