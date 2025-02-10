Волонтери просять допомоги на пошиття евакуаційних нош

Кременчуцька волонтерка Марина Васильєва, яка працює з «Крюківськими мурашками», звертається по допомогу до всіх небайдужих кременчужан з проханням допомогти в придбанні строп для пошиття евакуаційних ношів.
Для пошиття 200 нош необхідно 4400 м ремінної стрічки яка коштує 4.44 грн за метр.
Долучитися до збору та допомогти зберегти життя хлопців, можна перерахувавши гроші
на волонтерську карту 5168 7451 8954 6234
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.