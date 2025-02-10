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У житловому будинку біля мерії в Кременчуці облаштують укриття за майже 1 млн грн

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 259

Укриття мають відремонтувати до кінця року

Комунальне госпрозрахункове житлово-експлуатаційне підприємство «Автозаводське» замовило ремонт укриття у житловому будинку на вулиці вул. Соборна, 4/28. Облаштовуватиме сховище підприємець Дробязко Володимир Володимирович 863 тис. 416 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Закупівля проводилась без використання електронної системи, договір замовник уклав з підрядником напряму. Укриття мають відремонтувати до кінця року. 

За даними Clarity Project, підприємець має 66 підписаних договорів на загальну суму майже у 20 млн гривень. Як вказано на Youcontrol, загальна сума виконаних договорів складає 13,8 млн гривень. Підприємець працює з комунальними установами і підприємствами Кременчука, найбільше — з Спецкомбінатом ритуальних послуг. 

Як підприємець Володимир Дробязко зареєструвався у 2017 році. 

Нагадаємо, сім’я Дроб’язко фігурувала у матеріалі «Телеграфа» про облаштування сховищ КГЖЕП «Автозаводське». Як виявилось, родина тісно співпрацює з міською владою, отримуючи неконкурентні тендери за різними напрямами, загальна вартість яких сягнула вже кількох мільйонів гривень.

 

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» аналізував, хто приватизував приміщення на вулиці вул. Соборна, 4/28 за ціною малосімейки.

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Автор: Телеграф Джерело фото: ілюстративне/архів КТ
Теги: укриття КГЖЕП Автозаводське
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