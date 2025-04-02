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На Полтавщині судитимуть посадовця міськради та директора фірми за розтрату 43 мільйонів

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 110

 Прокурори направили до суду справу щодо розтрати коштів на прибирання вулиць і постачання солі

Полтавська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти щодо посадовця Управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради та директора харківського товариства. Їх підозрюють у розтраті понад 43 млн грн бюджетних коштів. Про це 2 квітня повідомили в прокуратурі.

За версією слідства, у вересні 2022 року між управлінням ЖКГ та фірмою з Харкова уклали договір на прибирання вулиць і постачання 3 тисяч тонн хлористого натрію (солі з антизлежувачем). Однак, за даними прокуратури, директор компанії підробив документи про виконані роботи та отримання товару, хоча фактично його не поставив. Попри це посадовець управління підписав акти, не перевіривши обсяги та наявність солі.

У результаті товариство безпідставно отримало понад 43 млн грн, чим завдано збитків бюджету Полтавської громади. Проти обох фігурантів подано цивільні позови для відшкодування збитків.

Посадовцю інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч.2 ст.367 КК України). Директору товариства — розтрату майна в особливо великих розмірах та підробку документів (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України).

Нагадаємо, раніше у цій же справі про підозру повідомили й підприємцю з Харківщини. У правоохоронців також виникали проблеми з обшуками, оскільки чоловік перебував за кордоном.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: сіль Полтава прокуратура
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