У Дії тимчасово не працюватимуть «водійські» послуги: що саме та коли

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 111

З 24 по 27 травня через технічні роботи послуги будуть недоступними

У застосунку «Дія» тимчасово не працюватимуть окремі водійські та транспортні сервіси. Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри.

З 24 по 27 травня користувачі не зможуть:

замінити водійське посвідчення;

перереєструвати автомобіль;

скористатися шеринґом авто.

Обмеження пов’язані з технічними роботами над двома реєстрами — Єдиним державним реєстром транспортних засобів та Реєстром адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Сервіси планують відновити з середи, 28 травня.

Нагадаємо, що незабаром у «Дії» можна буде замінити техпаспорт — шукають бета-тестувальників.