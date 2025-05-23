У Дії тимчасово не працюватимуть «водійські» послуги: що саме та коли

У застосунку «Дія» тимчасово не працюватимуть окремі водійські та транспортні сервіси. Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри.
З 24 по 27 травня користувачі не зможуть:
Обмеження пов’язані з технічними роботами над двома реєстрами — Єдиним державним реєстром транспортних засобів та Реєстром адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.
Сервіси планують відновити з середи, 28 травня.
Нагадаємо, що незабаром у «Дії» можна буде замінити техпаспорт — шукають бета-тестувальників.
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
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