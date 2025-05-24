«Силоміць заштовхнули мене в бусик». У Кременчуці чоловік заявив про примус з боку представників ТЦК та поліції

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся житель Світловодська Максим Мирний, який поскаржився на дії з боку правоохоронців та військових Кременчуцького територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За словами чоловіка, його «силоміць заштовхнули в бусик».
Інцидент стався вранці 24 травня біля одного з кременчуцьких парків, коли Максим йшов на роботу. Сам чоловік працює оператором на одному з місцевих підприємств.
На місце події скаржник викликав правоохоронців. Він додав, що «залишив заяву про викрадення, вони сказали що нічого не можуть зробити та поїхали».
У Полтавському обласному ТЦК та СП не змогли прокоментувати ситуацію. Редакція звернулась також за коментарем до пресслужби Кременчуцького районного управління поліції, на момент публікації відповіді не отримала, втім готова надати роз’яснення у разі їх отримання.
Детальніше про ситуацію чоловік розповів на своїй сторінці у Інстаграм.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці мають можливість поскаржитися на протиправні дії представників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за контактними номерами до Командування Сухопутних військ ЗСУ або до керівництва Полтавського обласного ТЦК та СП.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.