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«Силоміць заштовхнули мене в бусик». У Кременчуці чоловік заявив про примус з боку представників ТЦК та поліції

Сьогодні, 19:49 Переглядів: 1 044

Інцидент стався вранці 24 травня біля одного з кременчуцьких парків, коли чоловік йшов на роботу

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся житель Світловодська Максим Мирний, який поскаржився на дії з боку правоохоронців та військових Кременчуцького територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За словами чоловіка, його «силоміць заштовхнули в бусик». 

Інцидент стався вранці 24 травня біля одного з кременчуцьких парків, коли Максим йшов на роботу. Сам чоловік працює оператором на одному з місцевих підприємств. 

 

— Ніхто із співробітників не представився, ні в кого не працювали боді-камери. Двоє поліцейських та три робітники ТЦК, силоміць заштовхнули мене в бусик. При мені були документи, паспорт та застосунок «Резерв +», я не перебуваю у розшуку, але вони цього не стали навіть слухати, — заявив Максим Мирний. 

 

На місце події скаржник викликав правоохоронців. Він додав, що «залишив заяву про викрадення, вони сказали що нічого не можуть зробити та поїхали». 

— (Офіційно — ред.) повістку мені й досі ніяку не вручили. Сказали, що якщо я відмовлюся проходити ВЛК (зараз — ред.), вони самі напишуть що я придатний, хоча я обмежено придатний. Я відмовився від ВЛК, бо в мене не має жодної медичної довідки зараз. Просив, щоб повістку виписали на інше число, але мені відмовили, — розповів чоловік.

У Полтавському обласному ТЦК та СП не змогли прокоментувати ситуацію. Редакція звернулась також за коментарем до пресслужби Кременчуцького районного управління поліції, на момент публікації відповіді не отримала, втім готова надати роз’яснення у разі їх отримання.

Детальніше про ситуацію чоловік розповів на своїй сторінці у Інстаграм.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці мають можливість поскаржитися на протиправні дії представників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за контактними номерами до Командування Сухопутних військ ЗСУ або до керівництва Полтавського обласного ТЦК та СП.

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Автор: Телеграф
Теги: ТЦК та СП мобілізація поліція
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