Росіяни масовано атакували Україну: є загиблі і поранені

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У ніч на 25 травня російська армія завдала масованого удару по Україні. У кількох областях є загиблі і поранені внаслідок атаки. Про це інформують у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Так, у Миколаєві внаслідок атаки є один загиблий, 5 постраждалих. Безпілотники влучили у п’ятиповерховий житловий будинок.

У Києві постраждало 9 людей. У кількох районах столиці пошкоджено будівлі. У Київській області загинуло 4 людей, 16 поранених.

У Хмельницькій області є 4 загиблих, 5 поранених. Є руйнування житлових будинків, пошкоджено заклад освіти та комунальний транспорт

У Харкові внаслідок атаки поранено 3 людей. Є влучання. У Миколаєві загинула 1 людина, 5 постраждалих. Безпілотники влучили у п’ятиповерховий житловий будинок

У Житомирській області — троє загиблих, 12 постраждалих. Руйнування будівель внаслідок атаки є, зокрема, у Сумській області і у Тернополі.

За даними Повітряних сил Збройних сил України, на Полтавщині фіксували рух ракет, деякі з них летіли у бік, зокрема, Миргорода.

Додамо, що 23 травня росіяни атакували Кременчук безпілотниками. Постраждала одна людина.