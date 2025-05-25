Микола Корецький
Разом з небайдужими людьми зібрали допомогу для 90 дітей
Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

Росіяни масовано атакували Україну: є загиблі і поранені

Сьогодні, 08:49 Переглядів: 206

На Полтавщині фіксували рух ракет

У ніч на 25 травня російська армія завдала масованого удару по Україні. У кількох областях є загиблі і поранені внаслідок атаки. Про це інформують у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. 

Так, у Миколаєві внаслідок атаки є один загиблий, 5 постраждалих. Безпілотники влучили у п’ятиповерховий житловий будинок.

У Києві постраждало 9 людей. У кількох районах столиці пошкоджено будівлі. У Київській області загинуло 4 людей, 16 поранених. 

У Хмельницькій області є 4 загиблих, 5 поранених. Є руйнування житлових будинків, пошкоджено заклад освіти та комунальний транспорт

У Харкові внаслідок атаки поранено 3 людей. Є влучання. У Миколаєві загинула 1 людина, 5 постраждалих. Безпілотники влучили у п’ятиповерховий житловий будинок

У Житомирській області — троє загиблих, 12 постраждалих. Руйнування будівель внаслідок атаки є, зокрема, у Сумській області і у Тернополі. 

За даними Повітряних сил Збройних сил України, на Полтавщині фіксували рух ракет, деякі з них летіли у бік, зокрема, Миргорода.

Додамо, що 23 травня росіяни атакували Кременчук безпілотниками. Постраждала одна людина.

0
Автор: Телеграф
Теги: атака російська армія обстріли
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх