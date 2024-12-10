Куди можна поскаржитися на дії посадовців ТЦК — гаряча лінія з питань мобілізації та військового обліку

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 452

Українці мають можливість поскаржитися на протиправні дії представників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за контактними номерами до Командування Сухопутних військ ЗСУ або до керівництва Полтавського обласного ТЦК та СП

У зв’язку з проведенням загальної мобілізації та посиленням відповідальності за порушення правил військового обліку наші читачі часто запитують, куди можна поскаржитися на дії ТЦК. Такі ж питання кременчужани інколи ставлять у соцмережах.

«Кременчуцький Телеграф» раніше про це вже розповідав, але зважаючи на актуальність питання ми вирішили нагадати нашим читачам про те, куди можна поскаржитися на дії посадовців ТЦК, які вони вважають незаконними.

Відкрито гарячі лінії для реагування на протиправні дії представників ТЦК та СП й надання консультацій

В Україні працює гаряча лінія з питань мобілізації та обліку військовозобов’язаних, куди можна подати скаргу на роботу ТЦК та СП. Про це повідомляють у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

Вказується, що тут громадяни можуть проконсультуватися щодо своїх прав та обов’язків під час мобілізації, а також звернутися у випадку проблем та скарг на роботу ТЦК та СП.

Звʼязатися можна за телефоном — 0800301937.

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Крім того, для військовослужбовців працює Call-центр Командування Сухопутних військ, куди можна подзвонити за номером 0800500410. Цей центр забезпечує прямий зв’язок між військовими й військовими частинами та командуванням, а також допомагає розв’язати питання щодо проходження військової служби, підготовки, забезпечення та підтримки, пояснюють на сторінці Командування у Facebook.

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Лише за минулий тиждень (з 2 по 8 грудня) фахівці гарячої лінії та Call-центру опрацювали 258 звернень. Більшість з них були вирішені в телефонному режимі.

Крім того, за рішенням Командувача Сухопутних військ окремі контактні номери діють у кожному обласному ТЦК та СП, де за номерами телефонів також надають консультації цивільним, військовослужбовцям та членам їх сімей, у тому числі з питань соціальної підтримки.

У Полтавський ОТЦК та СП можна зателефонувати з 8.00 до 18.00 за номером (053) 256 2792.





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Нагадаємо, Кременчуцький РТЦК зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК.

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У жовтні ми писали, як у Третій окремій штурмовій бригаді (3 ОШБр) відреагували на масові рейди ТЦК і поліції по заходах та різних закладах у Києві й інших обласних центрах — проводилася перевірка документів у чоловіків призовного віку, зокрема ресторанах, фітнес-клубах та під Палацом спорту у Києві після концерту «Океану Ельзи». Декілька чоловіків, які не мали документів або відмовлялись їх показувати, були затримані. Відповідні ролики виклали у соцмережах, що викликало масове обурення.

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«Кременчуцький Телеграф» постійно висвітлює тему проведення мобілізації та пов’язані з нею гучні скандали. Зокрема, інтерв’ю речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна, у якому він зазначив, що рекрутинг — це для мотивованих, які у своїй більшості стали на захист України у перші місяці повномасштабної війни. А примусова мобілізація — це для немотивованих, які або не хочуть виконувати свій конституційний обов’язок по захисту Батьківщини, або вагаються. На його думку, будь-яка структура, що проводитиме мобілізацію, зазнаватиме хейту так само, як і ТЦК сьогодні, з боку тих, хто не бажає захищати свою країну та не хоче помічати війни.