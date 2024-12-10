У Кременчуці невідомі напали на журналістку телеканалу «Еспресо» — ІМІ

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9 грудня у Кременчуці невідомі напали на журналістку телеканалу «Еспресо» Марію Івановську, яка розслідувала постачання російських нафтопродуктів в Україну. Про це повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на сюжет телеканалу та пост на Facebook-сторінці самої медійниці.

З опублікованого відео телеканалом видно, що невідомий чоловік підійшов до Марії, почав їй погрожувати, що розіб'є телефон, заблокував своєю автівкою їй виїзд з місця, де вона збирала матеріал для розслідування. Він забороняв журналістці знімати, аргументуючи це тим, що тут «режимний об'єкт». Журналістка натомість відповіла, що перебуває не на режимному об'єкті, а в хащах.

Згодом на місце приїхали ще кілька чоловіків у цивільному, які агресивно поводилися. Потім на відео чути, що чоловік говорить, що він зі служби безпеки. Журналістка перепитує, чи зі Служби безпеки України. На що не отримує відповіді, але чутно погрозу, що якщо вона «не видалить інформацію з телефона, то поїде до іншого місця».

Журналістка викликала на місце поліцію та написала заяву про перешкоджання професійній діяльності.

Марія Івановська розповіла представниці ІМІ, що телефон під час погроз усе ж залишився цілим, а от виїхати без допомоги поліції не вдалося.

— Телефон цілий, але до чоловіка, який забороняв нам знімати, пізніше під'їхала ще велика кількість агресивних чоловіків, які заблокували нам виїзд. Виїхати з місця ми змогли, лише звернувшись до поліції, — розповіла журналістка.

Водночас представниця пресслужби кременчуцької поліції Анна Васенко зазначила в коментарі ІМІ, що на автодорозі, якою рухалася знімальна група телеканалу, є рекомендовані вказівники про заборону фото- та відеофіксації. Анна Васенко підтвердила, що журналістка телеканалу «Еспресо» звернулась із заявою.

— Наразі триває перевірка, всі подробиці будуть повідомлені згодом, — сказала вона.

Марія Івановська повідомила, що сьогодні, 10 грудня, вона, водій та оператор були на допиті в поліції. Журналістка запевняє, що перебувала не на режимному об'єкті та не бачила позначок про це. Пояснила, що там, де знімала, були зафіксовані дві фірми, які наразі, за її словами, фігурують у кримінальних справах щодо постачання нафтопродукції російського походження, зокрема метанолу під виглядом розчинника, до України.

Нагадаємо, 5 грудня Комітет Верховної Ради з питань свободи слова розглянув звернення редакції «Кременчуцького Телеграфа» щодо погроз міського голови Кременчука Віталія Малецького на адресу журналістів.

На засіданні головуючий запропонував спрямувати звернення до Міністерства внутрішніх справ для всебічного вивчення ситуації. Він наголосив, що Комітет діє в межах своїх повноважень для захисту прав журналістів.

Співпраця кременчуцьких нафтовиків з РФ та РБ і ухилення від сплати податків: що відомо

З судових рішень стало відомо, що засновника та директора низки кременчуцьких товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ), що зокрема, пов’язані з нафтовою промисловістю Кременчука, Віталія Марченка підозрюють в створенні організованої групи для ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У групу увійшли кременчуцькі нафтові фірми та підприємства, які були зареєстровані на ім’я раніше знайомих або підшуканих осіб Марченка — цих підприємців слідчі також підозрюють у незаконній діяльності. Деякі з цих фірм і компаній, зокрема і Марченка, брали участь у громадських обговореннях щодо зведення нового підприємства (мініНПЗ) — вони були членами погоджувальної комісії від міської ради, яке лобіювало будівництво заводу.

Вплив «нафтового лобі» у будівництві заводу. У Кременчуці розглянули скарги до генерального плану міста

Також правоохоронці підозрюють кременчуцькі нафтові фірми та підприємства у співпраці з Росією та Білоруссю. За даними правоохоронців, підприємці імпортували в Україну через європейські компанії метиловий спирт, який, ймовірно, був виготовлений у РФ та РБ.

Нагадаємо, у липні у кременчужанина Віталія Марченка пройшли обшуки.