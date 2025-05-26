В Україні вперше пройде Тиждень незалежних книгарень

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З 24 по 30 червня книгарні по всій країні об’єднаються для промоції книжкової культури

Цього літа в Україні відбудеться перший Тиждень незалежних книгарень — з 24 до 30 червня. До ініціативи вже приєдналися понад 15 незалежних книжкових крамниць з Києва, Одеси, Дніпра, Ірпеня, Черкас, Рівного, Львова та інших міст.

Незалежні книгарні — це не мережеві заклади, а локальні культурні осередки, які часто тримаються на ентузіазмі, довірі та спільнотах читачів. Саме тому організатори події прагнуть не лише підтримати книжковий бізнес, а й підкреслити соціальну та культурну роль таких книгарень.

— Цей тиждень — це запрошення до діалогу, у якому незалежна книгарня постає не як точка продажу, а як точка опори, — зазначають ініціатори.

Протягом останнього тижня червня у кожній книгарні-учасниці відбудуться події: зустрічі з авторами, читання, розіграші, тематичні акції, мерч-обміни. Кожна книгарня формує свою програму, але бере участь у спільній інформаційній кампанії.

Серед учасників уже: Readeat, Муза, Space books, Закапелок, Моя книжкова полиця, Місто, Книжковий Лев, Плекай, Ніша, Паперове життя, Tyra, Katebooks, Лісова книгарня, Затишна книгарня, Перший том, Lovely Book тощо.

Організатори планують створити офіційний сайт, спільну айдентику, медійну кампанію та започаткувати нову щорічну традицію.

Анкета учасника ТУТ.