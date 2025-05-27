У Кременчуці льотний коледж може придбати вертоліт за 16 млн грн

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Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ замовляє вертоліт моделі 269С-1 з комерційним позначенням Schweizer 300CBі (або еквівалент). Очікувана вартість закупівлі — 16 мільйонів гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Вертоліт планується використовувати у навчально-тренувальних польотах. Апарат повнен бути не раніше 2005 року випуску, йдеться у тендерній документації.

Вертоліт мають доставити до кінця липня.

Нагадаємо, у 2023 році льотний коледж придбав безпілотний авіаційний комплекс на майже 7 млн грн