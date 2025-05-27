На Полтавщині очікується сильний вітер — синоптики
Сьогодні, 08:30
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Оголошено 1 рівень небезпечності
Вдень 27 травня у Полтавській області очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомили у Полтавському обласному гідрометцентрі.
Оголошено 1 рівень небезпечності, жовтий.
Рекомендації для безпеки:
- Не залишайте транспорт під деревами та білбордами.
- Зачиніть вікна вдома та на балконах.
- На вулиці — уникайте прогулянок у лісопаркових зонах.
- Дотримуйтеся обережності при пересуванні.
Автор: Телеграф
Джерело фото: infocity.kharkiv.ua
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