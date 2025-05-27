У Кременчуці відкриється виставка учнівських філателістичних проєктів «Моя школа — гордість твоя, Кременчук» (афіша)

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Школярі перетворили марки й конверти на літопис своїх навчальних закладів

29 травня о 14.00 у Кременчуцькій міській художній галереї (вул. Михайла Коцюбинського, 4) відкриється виставка «Моя школа — гордість твоя, Кременчук». Експозиція презентує унікальні філателістичні роботи, створені учнівськими командами в межах міської акції.

Кожен конверт на виставці — це окремий проєкт. Кожна марка — візуальне втілення історії школи, її досягнень і духу. Діти через поштову символіку передають своє бачення шкільної гордості й спадку.

Виставка триватиме до 22 червня. Вхід вільний.