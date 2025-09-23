У «Дії» з’явилася послуга оформлення базової соціальної допомоги

Сервіс об’єднає кілька видів виплат у єдину підтримку для родин

У застосунку «Дія» запрацювала нова послуга — оформлення базової соціальної допомоги. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності.

Базова допомога замінює п’ять окремих видів підтримки, тож сім’ям більше не потрібно оформлювати документи на кожну виплату.

Розмір допомоги залежить від базової величини (нині — 4 500 грн) і розраховується як різниця між цією сумою для всіх членів сім’ї та їхнім середньомісячним доходом.

Наразі через «Дію» можна оформити базову допомогу замість:

допомоги малозабезпеченим сім’ям,

виплат на дітей одиноким матерям,

тимчасової допомоги дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів.

Для багатодітних родин сервіс поки недоступний — їм потрібно звертатися до сервісних центрів Пенсійного фонду.

Щоб подати заяву онлайн, потрібні ID-картка або закордонний паспорт і верифікований податковий номер. Далі в «Дії» необхідно:

Вибрати розділ «Базова соціальна допомога». Переглянути розрахунок суми. Подати заяву, відмовившись від інших виплат. Підписати її Дія.Підписом.

Після схвалення користувач отримає сповіщення про призначення допомоги.

З 1 жовтня 2025 року пілотний проєкт розширять на інші категорії громадян. За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, уряд планує зробити програму постійною.

Нагадаємо, що Рада прийняла закон про збір даних з усіх реєстрів до Єдиної системи соціальної сфери.