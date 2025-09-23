У «Дії» з’явилася послуга оформлення базової соціальної допомоги

У застосунку «Дія» запрацювала нова послуга — оформлення базової соціальної допомоги. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності.
Базова допомога замінює п’ять окремих видів підтримки, тож сім’ям більше не потрібно оформлювати документи на кожну виплату.
Розмір допомоги залежить від базової величини (нині — 4 500 грн) і розраховується як різниця між цією сумою для всіх членів сім’ї та їхнім середньомісячним доходом.
Для багатодітних родин сервіс поки недоступний — їм потрібно звертатися до сервісних центрів Пенсійного фонду.
Щоб подати заяву онлайн, потрібні ID-картка або закордонний паспорт і верифікований податковий номер. Далі в «Дії» необхідно:
Після схвалення користувач отримає сповіщення про призначення допомоги.
З 1 жовтня 2025 року пілотний проєкт розширять на інші категорії громадян. За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, уряд планує зробити програму постійною.
Нагадаємо, що Рада прийняла закон про збір даних з усіх реєстрів до Єдиної системи соціальної сфери.
