Україна, Світ, Соціальний захист

Рада прийняла закон про збір даних з усіх реєстрів до Єдиної системи соціальної сфери

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 119

 Дані про громадян збиратимуть із десятків державних реєстрів

18 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт Кабміну №11377 про створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Нова система акумулюватиме дані з різних державних реєстрів — від військового обліку та перетину кордону до інформації про майно, податки, судові провадження та медичні записи. Перелік баз даних не є остаточним і може доповнюватися рішенням уряду.

Органи влади зобов’язані передавати інформацію до системи. За неподання або затримку передбачена відповідальність посадовців. Дані можуть оброблятися без особистої участі громадян.

Закон дозволяє розміщувати центри обробки даних за кордоном — за погодженням із СБУ. Фінансування можливе як з держбюджету, так і від міжнародних фінансових організацій чи донорів.

Для прозорості роботи передбачено створення Громадського моніторингового органу при Мінсоцполітики. До нього увійдуть правозахисники, експерти у сфері соцполітики, кібербезпеки та захисту персональних даних. Орган матиме доступ до інформації про роботу системи (без персональних даних) та зможе залучати незалежних експертів.

На підставі даних Єдиної системи формуватимуть статистику та аналітику щодо населення, а також надаватимуть відкриті дані за запитами.

Раніше ми писали, що реформувати систему соцзахисту планують з 1 жовтня.

Автор: Руслана Горгола
Теги: Верховна Рада реєстри соцвиплати
Вверх