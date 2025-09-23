Як зареєструватися у е-черзі і скористатися послугою безоплатного ендопротезування

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 104

КП «Полтавська обласна клінічна лікарня імені М.В. Скліфосовського ПОР» входить до переліку з 97 медзакладів, визначених МОЗ України, де пацієнти можуть безоплатно замінити суглоби. У Полтавській області таку допомогу надають лише чотири лікарні.

Завідувач відділення, головний експерт ДОЗ Полтавської ОВА за фахом ортопедія і травматологія, ортопед-травматолог Олексій Корсунський пояснив, як зареєструватися у черзі та безоплатно прооперуватися за Програмою медичних гарантій. Про це повідомляє Фейсбук-сторінка медичного закладу.

— Пацієнт повинен отримати електронне направлення на консультацію до ортопеда-травматолога. Потім звернутися до лікарні через контакт-центр або реєстратуру, зазначивши, що є потреба у консультації з питань ендопротезування. Його запишуть на консультацію на певну дату і час. Після консультації, якщо є показання до операції, лікар формує консультативний висновок, обирається тип протезування і пацієнт вноситься в електронний реєстр. При собі необхідно мати документи, які посвідчують особу і підтверджуючі документи, якщо пацієнт має право на пільги. Коли наближатиметься час операції, необхідно пройти догоспітальне обстеження, — пояснив завідувач відділення.

У реєстрі зараз понад 1850 пацієнтів. Середній час очікування планової операції — 2,5–3,5 роки. Протягом останніх років кількість пацієнтів зросла.

— Є планові операції, є екстрені — ургентні. Якщо пацієнт потребує ургентної операції, як правило, при переломах шийки стегнової кістки, то йому ендопротез виділяється позачергово і він оперується в найкоротші терміни. Військовослужбовці оперуються позачергово, враховуючи їхні заслуги, 90 відсотків — позачергово, — зазначив Олексій Корсунський.

Вставати на милиці пацієнти починають вже на другий день після операції. За потреби пацієнти можуть отримати допомогу у відділеннях реабілітації лікарні.

Якщо це людина літнього віку, ослаблена, або пацієнт із переломом, який довго лежав удома без лікування, — підняти її на ноги значно складніше. Таким хворим потрібно більше часу на відновлення.

— Зазвичай ми рекомендуємо 1,5–2 місяці вдома з милицями. Якщо виникають труднощі — наприклад, зі сходами, користуванням ванною чи туалетом — у нас є центри реабілітації, де можна отримати спеціалізовану допомогу. Часто люди похилого віку потребують не лише відновлення одного конкретного суглоба, а й загальної підтримки організму: у них болять інші суглоби, спина, руки після тривалого обмеження в рухах або користування милицями. Тому ми зазвичай радимо і загальнозміцнювальну реабілітацію, яка допомагає відновитися комплексно, — наголосив ортопед-травматолог.

Запис на консультацію до ортопеда-травматолога з питань ендопротезування: 0 800 33 89 23 (дзвінки безкоштовні). Графік роботи контакт-центру: по буднях з 8.00 до 15.40.