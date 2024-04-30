Усі українці, кому це необхідно, мають право на безоплатне протезування: куди звертатись

На безоплатний протез мають право всі громадяни України, а не лише військові чи постраждалі внаслідок бойових дій
Усі громадяни України, а не лише учасники бойових дій чи постраждалі внаслідок російської агресії мають право на безоплатне протезування.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зазначається, що якщо людина перебуває у лікарні, то варто звертатись до соціального працівника, який є у медзакладі.
Також можна звертатися до найближчого ЦНАПу, місцевого органу соціального захисту населення чи до територіального управління Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.
Документи для отримання безоплатного протезування можна подати онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю.
У міністерстві пояснили, що обираючи протезування за державною програмою, а не за кордоном, особа з протезом може розраховувати на постійний супровід з боку протезного підприємства. Докладніше з інформацією про це можна ознайомитися за посиланням.
Зазначимо, що у жовтні минулого року Кабмін розширив можливості державної програми протезування. Відтепер учасники бойових дій матимуть змогу отримати протез підвищеної функціональності без здійснення первинного протезування механічним протезом.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.