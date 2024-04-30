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Усі українці, кому це необхідно, мають право на безоплатне протезування: куди звертатись

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 131

  

На безоплатний протез мають право всі громадяни України, а не лише військові чи постраждалі внаслідок бойових дій

Усі громадяни України, а не лише учасники бойових дій чи постраждалі внаслідок російської агресії мають право на безоплатне протезування.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

— Держава гарантує встановлення якісних протезів, а також покриває їх обслуговування. Для отримання протеза не потрібно чекати встановлення інвалідності, — зазначають в міністерстві.

Куди треба звертатися?

Зазначається, що якщо людина перебуває у лікарні, то варто звертатись до соціального працівника, який є у медзакладі.

— У разі, якщо соціального працівника немає, зверніться до лікаря з проханням запросити працівника із територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, який допоможе вам подати документи, — пояснюють в Мінреінтеграції.

Також можна звертатися до найближчого ЦНАПу, місцевого органу соціального захисту населення чи до територіального управління Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.

Документи для отримання безоплатного протезування можна подати онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю.

Які документи потрібно подати:

  • паспорт громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • довідка про обставини травми від командира військової частини (для військових);
  • висновок про необхідність забезпечення осіб з обмеженнями функціонування допоміжними засобами реабілітації;
  • посвідчення УБД для військових (за наявності).

У міністерстві пояснили, що обираючи протезування за державною програмою, а не за кордоном, особа з протезом може розраховувати на постійний супровід з боку протезного підприємства. Докладніше з інформацією про це можна ознайомитися за посиланням.

 

Зазначимо, що у жовтні минулого року Кабмін розширив можливості державної програми протезування. Відтепер учасники бойових дій матимуть змогу отримати протез підвищеної функціональності без здійснення первинного протезування механічним протезом.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Мінреінтеграції протезування протези безоплатно
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