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Сьогодні до Спецсервісу невідомі підкинули два мішки із цуценятами

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 551

 

Наразі тварин забрала до себе на перетримку волонтерка, їм шукають нові родини

Сьогодні, 30 квітня, близько 11.00 до воріт комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук» невідомі підкинули два туго зав’язані мішки, у яких знаходилися п’ятеро цуценят. Працівники Спецсервісу поділилися відео такої знахідки на своїх сторінках у соцмережах.

 

За словами працівників, серед цуценят 4 хлопчики й 1 дівчинка. За віком їм приблизно 1,5 місяця, вони чисті та доглянуті — помітно, що були у людей вдома.

 

Чотирьох хлопчиків забрала до себе на перетримку волонтерка, а дівчинку лишили у Спецсервісі — вона не може ходити, а тільки повзає. Ветеринари припускають, що у тваринки може бути вивих плеча. Їй сьогодні зроблять рентген, а далі нададуть усю необхідну допомогу.

У Спецсервісі закликають усіх охочих стати новими родинами для песиків. 

Якщо у когось з’явиться бажання взяти до себе котресь із цуценят — телефонуйте до Спецсервісу (067-203-21-97) або волонтерці Тетяні (068-040-38-16).


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Автор: Яна Гудзь Джерело відео: Спецсервіс-Кременчук
Теги: Спецсервіс-Кременчук Цуценя собаки
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