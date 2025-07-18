У першому півріччі цього року понад 56 тисяч українців безоплатно отримали 208 тисяч засобів реабілітації

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З них майже 10 тисяч — протези верхніх і нижніх кінцівок

Упродовж шести місяців 2025 року держава забезпечила якісними допоміжними засобами реабілітації понад 56 тисяч українців. Загалом, за даними Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, за перше півріччя в межах державної програми українці отримали майже 208 тисяч виробів на загальну суму 2,4 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

— Забезпечення засобами реабілітації — це про повернення людини до активного гідного життя. Ми будуємо систему, де кожна людина, яка потребує засобу реабілітації, від ортопедичного взуття до складного протезу кінцівки, отримує його вчасно, без зайвої бюрократії, і головне — має можливість вибору, — зазначив заступник Міністра соціальної політики України Володимир Василенко.

Серед виданих засобів реабілітації:

протези верхніх і нижніх кінцівок — 9,4 тисячі виробів;

ортопедичне взуття — понад 96 тисяч одиниць;

протезно-ортопедичні вироби — майже 30 тисяч одиниць;

крісла колісні — понад 8,4 тисячі;

протези молочної залози — понад 48 тисяч виробів;

інші засоби реабілітації — 21,7 тисячі одиниць.

Забезпечення допоміжними засобами реабілітації здійснюється відповідно до індивідуальної оцінки потреб людини, яку проводять експертні команди. Така система запрацювала з 1 січня 2025 року.

Щоб отримати допоміжний засіб реабілітації, необхідно подати заяву — онлайн через Соціальний портал Мінсоцполітики (soc.gov.ua) — за наявності оцінювання повсякденного функціонування експертними командами. Також це можна зробити через органи соцзахисту населення або ЦНАП. Подання заяви можливе не лише за місцем реєстрації, а за фактичним місцем проживання. Людині не потрібно самостійно збирати довідки — усю необхідну інформацію вносять фахівці одразу в електронну систему.

— Усі категорії осіб, які потребують засобів реабілітації, можуть самостійно обирати постачальника — із понад 100 виробників. Держава фінансує навіть найсучасніші високофункціональні протези вартістю понад 4 млн грн. Суттєве підвищення граничної вартості протезів, запроваджене Мінсоцполітики наприкінці минулого року, дозволяє використовувати кращі комплектуючі та задовольняти підвищений попит на складне протезування, — йдеться в повідомленні.

Уся детальна інформація про державну програму безоплатного забезпечення засобами реабілітації, послуги ремонту або заміни засобу у разі потреби — розміщена на спеціальній онлайн-платформі protez.msp.gov.ua.

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Нагадаємо, нещодавно ми писали, що найчастіше послуги на Соцпорталі Міністерства соціальної політики обирають жителі Полтавщини.

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На Соціальному порталі Мінсоцполітики — soc.gov.ua — можна подавати заяви для надання соціальних послуг.

Ми також повідомляли, що у першому півріччі 2025 року на соцвиплати з держбюджету спрямували понад 191 млрд грн.