Найчастіше послуги на Соцпорталі Мінсоцполітики обирають жителі Полтавщини

За неповний рік роботи порталу з 51 тисячі звернень зі всієї України від жителів Полтавської області надійшло понад 9 тисяч звернень
На Соціальному порталі Мінсоцполітики — soc.gov.ua — можна подавати заяви для надання соціальних послуг. Онлайн-заява — зручний і швидкий спосіб звернутися за підтримкою, але саме надання соціальних послуг передбачає особисту взаємодію з фахівцем. Які соціальні послуги мають найбільший попит серед користувачів порталу розповіла пресслужба Мінсоцполітики.
Соціальний портал Мінсоцполітики запрацював по всій Україні з 27 вересня 2024 року. З того часу українці подали через портал понад 51 тисячу звернень або заяв — як щодо себе, так і повідомляючи про потреби своїх близьких, наприклад, родичів літнього віку або сусідів, які мають інвалідність. Це можна зробити просто на головній сторінці — без авторизації та без КЕП.
За статистикою, найбільша кількість звернень і заяв надходить з таких регіонів:
Серед соціальних послуг, за отриманням яких звертаються через портал, переважають такі:
Натуральна допомога: забезпечення продуктами харчування, засобами особистої гігієни та догляду, а також іншими предметами першої необхідності. Так само в межах послуги можуть забезпечити гарячим харчуванням, паливом, а також надають допомогу з генерального прибирання та обробітку земельної ділянки;
Догляд вдома: допомога у самообслуговуванні за місцем проживання (догляд за тілом, вмивання, зміна білизни тощо, а також доставка продуктів харчування; прибирання житла, прання та інші побутові послуги;
Соціальна адаптація: допомога інтегруватися у нові умови життя, зокрема, через підтримку в навчанні, соціалізації та пошуку роботи.
Нагадаємо, що доступна покрокова інструкція, як подати заяву на соціальну послугу на прикладі денного догляду — ознайомитися з нею можна за посиланням.
Нагадаємо, минулого року ми писали про рішення уряду від 13 червня, яким доручалося Мінсоцполітики створити Соціальний вебпортал електронних послуг. Портал запрацював через три місяці.
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