Найчастіше послуги на Соцпорталі Мінсоцполітики обирають жителі Полтавщини

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 64

За неповний рік роботи порталу з 51 тисячі звернень зі всієї України від жителів Полтавської області надійшло понад 9 тисяч звернень

На Соціальному порталі Мінсоцполітики — soc.gov.ua — можна подавати заяви для надання соціальних послуг. Онлайн-заява — зручний і швидкий спосіб звернутися за підтримкою, але саме надання соціальних послуг передбачає особисту взаємодію з фахівцем. Які соціальні послуги мають найбільший попит серед користувачів порталу розповіла пресслужба Мінсоцполітики.

Соціальний портал Мінсоцполітики запрацював по всій Україні з 27 вересня 2024 року. З того часу українці подали через портал понад 51 тисячу звернень або заяв — як щодо себе, так і повідомляючи про потреби своїх близьких, наприклад, родичів літнього віку або сусідів, які мають інвалідність. Це можна зробити просто на головній сторінці — без авторизації та без КЕП.

— Зараз ми активно працюємо над оновленням порталу — і це не просто чергові зміни, а перехід до сервісу, орієнтованого на людину. Ми враховуємо типові сценарії дій, спрощуємо подання заяв і впроваджуємо інтуїтивні підказки, щоб кожен — незалежно від свого віку та досвіду — міг легко скористатися порталом, — сказав заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анатолій Комірний.

За статистикою, найбільша кількість звернень і заяв надходить з таких регіонів:

Полтавська область (9 287);

Дніпропетровська область (8 490);

Хмельницька область (5 995);

Харківська область (5 966);

Київська область (3 962).

Серед соціальних послуг, за отриманням яких звертаються через портал, переважають такі:

Натуральна допомога: забезпечення продуктами харчування, засобами особистої гігієни та догляду, а також іншими предметами першої необхідності. Так само в межах послуги можуть забезпечити гарячим харчуванням, паливом, а також надають допомогу з генерального прибирання та обробітку земельної ділянки;

Догляд вдома: допомога у самообслуговуванні за місцем проживання (догляд за тілом, вмивання, зміна білизни тощо, а також доставка продуктів харчування; прибирання житла, прання та інші побутові послуги;

Соціальна адаптація: допомога інтегруватися у нові умови життя, зокрема, через підтримку в навчанні, соціалізації та пошуку роботи.

Нагадаємо, що доступна покрокова інструкція, як подати заяву на соціальну послугу на прикладі денного догляду — ознайомитися з нею можна за посиланням.

Нагадаємо, минулого року ми писали про рішення уряду від 13 червня, яким доручалося Мінсоцполітики створити Соціальний вебпортал електронних послуг. Портал запрацював через три місяці.