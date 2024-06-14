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В Україні створять «Соціальний вебпортал електронних послуг Мінсоцполітики» — рішення уряду

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 153

 

Дистанційне звернення для отримання соціальних послуг незабаром стане повсякденністю

Міністерство соціальної політики впроваджує портал, який матиме офіційну назву «Соціальний вебпортал електронних послуг Мінсоцполітики» та є складовою Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС). Відповідне рішення ухвалили 13 червня, під час засідання Кабміну, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

— Величезні черги і стоси паперів відійдуть у минуле, а дистанційне звернення незабаром стане повсякденністю. Однак переваги відчують не лише громадяни, а й самі фахівці. Наприклад, завдяки автоматизації процесів зекономлений час вони зможуть присвятити людині або сім'ї, яка потребує соціальної підтримки, — заявив заступник міністра соцполітики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко. 

На порталі можна буде знайти всю необхідну інформацію про соціальні послуги, подати онлайн заяву або звернення для отримання соцпослуг, або ж залишити повідомлення про людину або сім’ю, яка потребує соціальної підтримки. Крім того, не треба буде тривалий час очікувати на рішення уповноважених органів, адже такі запити розглядатимуть на місцях оперативно — ЄІССС автоматично підтягуватиме необхідну інформацію.

Повідомляється, що громадяни матимуть можливість відстежувати статус звернень в особистому кабінеті. 

Тож у перспективі, щоб отримати соціальні послуги, достатньо перейти на Соціальний портал Мінсоцполітики, авторизуватися в особистому кабінеті, обрати одну або декілька соціальних послуг та заповнити відповідну заяву. 

Наразі тривають приймальні випробування, а про офіційний запуск порталу Мінсоцполітики повідомить окремо.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Мінсоцполітики соціальні послуги електронні послуги
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