В Україні створять «Соціальний вебпортал електронних послуг Мінсоцполітики» — рішення уряду

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Міністерство соціальної політики впроваджує портал, який матиме офіційну назву «Соціальний вебпортал електронних послуг Мінсоцполітики» та є складовою Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС). Відповідне рішення ухвалили 13 червня, під час засідання Кабміну, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

— Величезні черги і стоси паперів відійдуть у минуле, а дистанційне звернення незабаром стане повсякденністю. Однак переваги відчують не лише громадяни, а й самі фахівці. Наприклад, завдяки автоматизації процесів зекономлений час вони зможуть присвятити людині або сім'ї, яка потребує соціальної підтримки, — заявив заступник міністра соцполітики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко.

На порталі можна буде знайти всю необхідну інформацію про соціальні послуги, подати онлайн заяву або звернення для отримання соцпослуг, або ж залишити повідомлення про людину або сім’ю, яка потребує соціальної підтримки. Крім того, не треба буде тривалий час очікувати на рішення уповноважених органів, адже такі запити розглядатимуть на місцях оперативно — ЄІССС автоматично підтягуватиме необхідну інформацію.

Повідомляється, що громадяни матимуть можливість відстежувати статус звернень в особистому кабінеті.

Тож у перспективі, щоб отримати соціальні послуги, достатньо перейти на Соціальний портал Мінсоцполітики, авторизуватися в особистому кабінеті, обрати одну або декілька соціальних послуг та заповнити відповідну заяву.

Наразі тривають приймальні випробування, а про офіційний запуск порталу Мінсоцполітики повідомить окремо.