В Україні створять «Соціальний вебпортал електронних послуг Мінсоцполітики» — рішення уряду

Міністерство соціальної політики впроваджує портал, який матиме офіційну назву «Соціальний вебпортал електронних послуг Мінсоцполітики» та є складовою Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС). Відповідне рішення ухвалили 13 червня, під час засідання Кабміну, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
На порталі можна буде знайти всю необхідну інформацію про соціальні послуги, подати онлайн заяву або звернення для отримання соцпослуг, або ж залишити повідомлення про людину або сім’ю, яка потребує соціальної підтримки. Крім того, не треба буде тривалий час очікувати на рішення уповноважених органів, адже такі запити розглядатимуть на місцях оперативно — ЄІССС автоматично підтягуватиме необхідну інформацію.
Повідомляється, що громадяни матимуть можливість відстежувати статус звернень в особистому кабінеті.
Тож у перспективі, щоб отримати соціальні послуги, достатньо перейти на Соціальний портал Мінсоцполітики, авторизуватися в особистому кабінеті, обрати одну або декілька соціальних послуг та заповнити відповідну заяву.
Наразі тривають приймальні випробування, а про офіційний запуск порталу Мінсоцполітики повідомить окремо.
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