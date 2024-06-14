У Кременчуцькому районі поліція з собаками усю ніч шукала хлопця, який спав у машині біля дому

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13 червня у Кременчуцькому районі всю ніч шукали 13-річного хлопця, повідомляє пресслужба поліції. Близько 23.00 відділ №1 (м. Глобине) Кременчуцького районного управління поліції про зникнення сина, який увечері пішов з дому та не повернувся, сповістила мешканка села Пустовійтове.

Для пошуків малолітнього хлопця поліція орієнтувала особовий склад місцевого підрозділу, патрульні наряди та залучила кінологів зі службовими собаками, громадськість і родичів дитини. Пошуки тривали всю ніч.

14 червня близько 7.00 поліція отримала інформацію від місцевих мешканців, що хлопець знайшовся. Він спав у незамкненому легковому автомобілі неподалік від дому. З хлопцем все гаразд, і він повернувся до родини.

Обставини події з'ясовує ювенальна поліція.

Нагадаємо, що у Кременчуці розшукують зниклого безвісти 38-річного Сергія Шамрая.