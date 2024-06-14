Завтра Кременчуччина попрощається з полеглим військовим Зеленським

Завтра, 15 червня, на Кременчуччині відбудеться прощання із полеглим Героєм — Василем Зеленським. Церемонія прощання відбудеться о 12.00 в селищі Семенівка.
Василь Васильович Зеленський, житель села Греблі, 1980 року народження. Захисник України помер 12 червня 2024 року внаслідок тяжких поранень, отриманих під час боїв у районі села Уманське Донецької області.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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