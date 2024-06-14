Сорок і більше донацій: в Кременчуці вручили посвідчення Почесних донорів

Сьогодні, 14 червня, в Міжнародний день донора, на кременчуцькій станції переливання крові з самого ранку було багато людей. Всі вони долучилися до почесної й дуже важливої місії — донації й рятування людського життя.
Серед тих, хто прийшов здати кров, родина Ключевих. Подружжя Світлана й Валерій — Почесні донори. Чоловік здає кров з 18 років, його дружина почала після народження першої дитини.
До речі у донорів троє дітей: двоє синів й донька — всі вони також регулярно здають кров.
В День донора Ключеви здавали кров утрьох: Світлана, Валерій й син Віталій.
Вони також були присутні на урочистому заході, присвяченому Дню донора.
До присутніх звернулася заступниця керівника кременчуцької станції переливання крові Світлана Каплата:
П’ять чоловіків, які здавали кров 40 і більше разів, отримали з рук Світлани Каплати посвідчення Почесних донорів. Ними стали: Володимир Тотмаков, Володимир Рець, Владлен Трубчанінов, Олег Марченко й Андрій Болотний.
Також їм та іншим донорам, які здавали кров в цей день, вручили подарунки від Червоного хреста.
Почесний донор Володимир Тотмаков — переселенець з Луганська. Напередодні повномасштабного вторгнення разом з дружиною вони приїхали в Кременчук на хрестини онуки й так і залишилися в нашому місті.
Володимир здає кров з часів, коли ще працював у вугільній промисловості. Тоді на небезпечному виробництві багато хто потребував донорської крові.
Він зазначив важливість донації й закликав всіх, хто не має протипоказань, долучатися до донорської спільноти.
Здати кров можна на станції переливання крові з 8.00 до 13.00 щоденно, крім суботи та неділі, за адресою вулиця Івана Мазепи, 8, тел. (067-32) 6-26-62.
Прийом у порядку живої черги. З собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код.
Нагадаємо, напередодні Дня донора журналістка «Кременчуцького Телеграфа» вперше здала кров й поділилася враженнями.
А торік «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з заступником керівника з організаційно-методичної роботи Кременчуцької станції переливання крові Світланою Каплатою. Вона розповіла про особливості роботи закладу та донорство у Кременчуці.
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