Сорок і більше донацій: в Кременчуці вручили посвідчення Почесних донорів

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Сьогодні, 14 червня, в Міжнародний день донора, на кременчуцькій станції переливання крові з самого ранку було багато людей. Всі вони долучилися до почесної й дуже важливої місії — донації й рятування людського життя.

Серед тих, хто прийшов здати кров, родина Ключевих. Подружжя Світлана й Валерій — Почесні донори. Чоловік здає кров з 18 років, його дружина почала після народження першої дитини.

До речі у донорів троє дітей: двоє синів й донька — всі вони також регулярно здають кров.

В День донора Ключеви здавали кров утрьох: Світлана, Валерій й син Віталій.

Почесні донори Світлана й Валерій Ключеви прийшли здавати кров з сином Віталієм

Вони також були присутні на урочистому заході, присвяченому Дню донора.

До присутніх звернулася заступниця керівника кременчуцької станції переливання крові Світлана Каплата:

— Донори рятують багато людей. Зараз, під час війни ми розуміємо, що донорство має величезне значення, в рази більше ніж в мирний час. Я хочу побажати вам від себе і всього нашого колективу, від тих людей, яких ви врятували, але ніколи в житті не бачили, миру, здоров’я, довголіття. Хай сторицею повертається те добро, яке ви багато років робите людям, — сказала лікарка.

П’ять чоловіків, які здавали кров 40 і більше разів, отримали з рук Світлани Каплати посвідчення Почесних донорів. Ними стали: Володимир Тотмаков, Володимир Рець, Владлен Трубчанінов, Олег Марченко й Андрій Болотний.

Також їм та іншим донорам, які здавали кров в цей день, вручили подарунки від Червоного хреста.

Почесний донор Володимир Тотмаков — переселенець з Луганська. Напередодні повномасштабного вторгнення разом з дружиною вони приїхали в Кременчук на хрестини онуки й так і залишилися в нашому місті.

Володимир здає кров з часів, коли ще працював у вугільній промисловості. Тоді на небезпечному виробництві багато хто потребував донорської крові.

— Перший раз став донором, коли колега захворів й потребував крові. До нас звернулися з запитанням, хто хоче здати кров. Я погодився. Здав один, другий раз, а потім вже не зупинявся. З 1996 року в Луганську я 30 разів здавав плазму, 20 разів — кров. В Кременчуці також регулярно приходжу на станцію переливання крові, — розповів чоловік.

Володимир Тотмаков з сім'єю

Він зазначив важливість донації й закликав всіх, хто не має протипоказань, долучатися до донорської спільноти.

«Це дуже важлива справа!» — підкреслив чоловік.

Здати кров можна на станції переливання крові з 8.00 до 13.00 щоденно, крім суботи та неділі, за адресою вулиця Івана Мазепи, 8, тел. (067-32) 6-26-62.

Прийом у порядку живої черги. З собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код.

Нагадаємо, напередодні Дня донора журналістка «Кременчуцького Телеграфа» вперше здала кров й поділилася враженнями.

А торік «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з заступником керівника з організаційно-методичної роботи Кременчуцької станції переливання крові Світланою Каплатою. Вона розповіла про особливості роботи закладу та донорство у Кременчуці.