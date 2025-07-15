У першому півріччі на соцвиплати з держбюджету спрямовали понад 191 млрд грн, — Мінфін

Більша частина цих коштів направили на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій
Міністерство фінансів вчасно та в повному обсязі профінансувало соціальні виплати в І півріччі 2025 року. Про це повідомила пресслужба відомства.
З держбюджету на соцвиплати, що здійснюється Мінсоцполітики, було використано 191,5 млрд грн.
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З 1-го липня Пенсійний фонд призначатиме та виплачуватиме соціальні допомоги: що зміниться
Нагадаємо, з 1-го липня Пенсійний фонд України розширив свої повноваження у сфері надання соціальних послуг. Відомство призначатиме та виплачуватиме низку державних соціальних допомог, які раніше перебували у віданні Міністерства соціальної політики.
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