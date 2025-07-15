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У першому півріччі на соцвиплати з держбюджету спрямовали понад 191 млрд грн, — Мінфін

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 100

 

Більша частина цих коштів направили на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій

Міністерство фінансів вчасно та в повному обсязі профінансувало соціальні виплати в І півріччі 2025 року. Про це повідомила пресслужба відомства.

З держбюджету на соцвиплати, що здійснюється Мінсоцполітики, було використано 191,5 млрд грн.

Зокрема:

  • 113,5 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;
  • 32,8 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, з яких відповідні допомоги отримали понад 750 тис. осіб, зокрема із числа ВПО;
  • 7,1 млрд грн — на підтримку понад 170 тис. малозабезпечених сімей;
  • 24,9 млрд грн — надання пільг і житлових субсидій громадянам, які отримали понад 2,7 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій;
  • 11,0 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім’ї, які спрямовані на виплату соціальних допомог більше чим 570 тис. отримувачам;
  • 2,2 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю.

З 1-го липня Пенсійний фонд призначатиме та виплачуватиме соціальні допомоги: що зміниться

Нагадаємо, з 1-го липня Пенсійний фонд України розширив свої повноваження у сфері надання соціальних послуг. Відомство призначатиме та виплачуватиме низку державних соціальних допомог, які раніше перебували у віданні Міністерства соціальної політики. 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Мінфін ПФУ Держбюджет соцвиплати пенсії
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