Україна, Світ

Уряд зареєстрував законопроєкт про розвиток централізованого теплопостачання

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 205 Коментарів: 2

 Документ передбачає модернізацію систем і обов’язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Законопроєкт спрямований на створення умов для модернізації та розвитку систем теплопостачання.

Серед ключових положень:

  • обов’язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у будівлях, приєднаних до систем централізованого теплопостачання;
  • стимулювання використання відновлюваних джерел енергії та когенерації;
  • розвиток інвестиційних програм у сфері теплопостачання;
  • уточнення конкурентних засад для теплогенеруючих організацій;
  • удосконалення порядку формування тарифів, зокрема включення витрат на встановлення ІТП у тариф на транспортування теплової енергії.

Передбачається також розробка підзаконних актів: правил виробництва, транспортування, постачання та користування тепловою енергією, а також порядку встановлення та обслуговування ІТП.

Нагадаємо, що Уряд хоче зобов’язати отримувачів субсидій і пільг витрачати їх лише на комуналку.

Автор: Руслана Горгола
Коментарі: 2

1 674
Andron777:
Сьогодні, 11:06

Значить готуйтесь до підвищення тариХВів на тепло...smirk Вони знайдуть спосіб як обійти закон та все ж таки підняти тариХВи під час війни. Пільги майже всім вже відмінили. Хто майже не працював та отримав соціальну (маленьку) пенсію тим буде субсидія. А хто тяжко пропрацював, та отримав більш менш пристойну пенсію та пільги ті будуть платити по повній програмі. Висновок: Хто "волинив" все життя ті і далі будуть сидіти на шиї бюджету та підроблятись без оформлення не сплачуючи ні копійки податків. А хто тяжко пропрацював, платив все життя податки та має більш менш нормальну пенсію, з тих можна бабло косити.


1 0
40
zzzzzzz:
Сьогодні, 12:46

Зеленодупі як завжди...


0 0

