Уряд зареєстрував законопроєкт про розвиток централізованого теплопостачання

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
Законопроєкт спрямований на створення умов для модернізації та розвитку систем теплопостачання.
Передбачається також розробка підзаконних актів: правил виробництва, транспортування, постачання та користування тепловою енергією, а також порядку встановлення та обслуговування ІТП.
Нагадаємо, що Уряд хоче зобов’язати отримувачів субсидій і пільг витрачати їх лише на комуналку.
