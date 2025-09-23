На Полтавщині вночі дрони атакували підприємство: обійшлося без постраждалих
Сьогодні, 08:59
Переглядів: 583
Уламки іншого безпілотника впали в Миргородському районі на відкритій території
У ніч на 22 вересня сили ППО відбивали атаку російських дронів на Полтавщині. Про ситуацію повідомив очільник обласної військової адміністрації Володимир Когут.
За його словами:
- у Миргородському районі уламки збитого безпілотника впали на відкритій території, наслідків немає;
- у Полтавському районі зафіксовано влучання по будівлі одного з підприємств. Там виникла пожежа, яку швидко ліквідували рятувальники.
Постраждалих унаслідок атаки немає.
Нагадаємо, у вечері 21 вересня внаслідок атаки дронів на Полтавщині також загорілося підприємство.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.