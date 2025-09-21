На Полтавщині внаслідок атаки дронів загорілося підприємство

У Миргородському районі безпілотник впав на відкриту територію
Увечері 21 вересня Полтавщина зазнала атаки російських безпілотників. Про це повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.
Відомо про два інциденти:
у Полтавському районі дрон влучив по території підприємства, після чого виникла пожежа. Її оперативно локалізували підрозділи ДСНС,
у Миргородському районі зафіксоване падіння безпілотника на відкритій території.
Унаслідок атак ніхто не постраждав.
Нагадаємо, на день раніше Когут повідомив про влучання по цивільній інфраструктурі у Миргородському та Полтавському районах. Згодом ДСНС показала фото з місця влучання дрона в будинок у Полтавському районі.
