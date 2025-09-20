На Полтавщині росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі

20 вересня очільник Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут повідомив про влучання в цивільну інфраструктуру у Миргородському та Полтавському районах. За його словами, попередньо обійшлося без постраждалих.

— Усі відповідні служби вже працюють над подоланням наслідків атаки, — зазначив очільник області.

Нагадаємо, раніше цього дня він повідомляв про роботу ППО в області.