На Полтавщині росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі

20 вересня очільник Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут повідомив про влучання в цивільну інфраструктуру у Миргородському та Полтавському районах. За його словами, попередньо обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, раніше цього дня він повідомляв про роботу ППО в області.
Вночі кременчужани чули роботу ППО. А у ніч на 18 вересня Росія вдарила по залізниці на Миргородщині. На день раніше російський безпілотник влучив по автозаправній станції. Постраждали шестеро людей, пошкоджено автомобілі та будівлю. ДСНС ліквідувала пожежу, СБУ розслідує воєнний злочин.
