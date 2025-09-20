На Полтавщині працює ППО — ОВА

Сьогодні, 15:19 Переглядів: 266

20 вересня близько 15.10 голова Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут повідомив, що в області працюють сили протиповітряної оборони.

На цей час тривога тривала у Полтавському та Миргородському районах. Очільник ОВА закликав жителів залишатися в укриттях до офіційного відбою.

Раніше Повітряні сили України інформували про рух російських безпілотників у напрямку Полтавської області.

Нагадаємо, що цієї ночі кременчужани чули роботу ППО. А у ніч на 18 вересня Росія вдарила по залізниці на Миргородщині. На день раніше російський безпілотник влучив по автозаправній станції. Постраждали шестеро людей, пошкоджено автомобілі та будівлю. ДСНС ліквідувала пожежу, СБУ розслідує воєнний злочин.