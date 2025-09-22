ГО "Захист держави"
ГО «Захист держави»

Голос громадян — сила держави

Сьогодні, 10:33
83
Блоги

На Полтавщині підбили підсумки Всеукраїнської акції «Голос громадян — сила держави». Це опитування дало змогу побачити реальну картину того, що болить людям сьогодні — і на рівні регіону, і в масштабах усієї країни.
 

Які проблеми хвилюють Полтавщину?

Мешканці області найчастіше називали:

  • стан доріг та транспорт — 19,5%,
  • корупцію — 18,9%,
  • проблеми медицини — 11,8%,
  • відсутність роботи й низькі зарплати — понад 11%,
  • недостатню підтримку військових і ветеранів — 10,4%.

Тобто щоденні питання — від зарплати до лікарні та дороги — стоять поруч із темою війни й армії.

Україна загалом

Коли ж йдеться про загальнодержавний рівень, тут фокус інший. Люди найбільше занепокоєні:

  • війною з росією — 40,8%,
  • корупцією у владі — 18,8%,
  • недовірою до влади — 11,2%,
  • підтримкою військових і ветеранів — 7,7%.

Не дивно: щоденні проблеми люди готові вирішувати поступово, але без перемоги й без чесної влади майбутнє виглядає розмитим.
Кому довіряють?

На Полтавщині найвищий рівень довіри отримали військові. Також чимало громадян покладають надії на поліцію, місцеву владу та церкву.
Водночас найбільше недовіри дісталося Верховній Раді, ТЦК, уряду та президентові.

Щодо місцевої влади думки розділилися: хтось підтримує, хтось не довіряє зовсім, а багато хто займає обережну, «частково довіряю» позицію.
Корупція — хронічна проблема

Абсолютна більшість опитаних вважає рівень корупції в Україні високим. Це показник, який не дає суспільству рухатися вперед і підриває довіру до будь-яких реформ.
Підсумок

Опитування ще раз довело: голос громади має силу. Люди готові говорити прямо про свої проблеми та очікують такої ж відвертості від влади.
Бо тільки чесна розмова суспільства й держави може стати основою сильної, стійкої й справедливої України.

0
Теги:

