Хокеїст з Кременчука Гліб Варава відмовився повертатися в Україну

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 1 919

Польська «Полонія» з Битома, яка цьогоріч повернулася в Екстралігу, розірвала підписаний менше двох місяців тому, у червні, контракт з українським хокеїстом з Кременчука Глібом Варавою. Причина — дисциплінарні санкції, накладені на гравця Федерацією хокею України. Замість українця «Полонія» укомплектувалася кандидатом у національну команду Латвії Ернестсом Ошенієксом, який попередній сезон відіграв у складі фінсього ІПК.

«Новий трансфер „синьо-червоних“ був продиктований рішенням Міжнародної федерації хокею відмовити у затвердженні трансферу Гліба Варави. Гравець був підданий значному дисциплінарному стягненню, накладеному українською федерацією. Це стягнення було розглянуто IIHF як підстава для відмови у затвердженні трансферу для нашого клубу. Тому ця ситуація змусила нас розірвати контракт гравця та шукати заміну на позиції оборонця», — йдеться в офіційному коментарі клубу.

Як уже повідомляв Sport.ua, оборонець Гліб Варава, влаштувавши публічний скандал з викликом поліції, відмовився повертатися в Україну з Румунії, де в складі збірної України виступав на чемпіонаті світу в дивізіоні 1А. Офіційної інформації щодо накладених на Вараву санкцій медіа-ресурси ФХУ не надавали.