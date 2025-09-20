Хокеїст з Кременчука Гліб Варава відмовився повертатися в Україну

«Полонія» з Битома скасувала контракт із кременчужанином Глібом Варавою через дисциплінарні санкції, накладені Федерацією хокею України. Міжнародна федерація відмовила у трансфері гравця. Вараву замінив латвієць Ернестс Ошенієкс
Польська «Полонія» з Битома, яка цьогоріч повернулася в Екстралігу, розірвала підписаний менше двох місяців тому, у червні, контракт з українським хокеїстом з Кременчука Глібом Варавою. Причина — дисциплінарні санкції, накладені на гравця Федерацією хокею України. Замість українця «Полонія» укомплектувалася кандидатом у національну команду Латвії Ернестсом Ошенієксом, який попередній сезон відіграв у складі фінсього ІПК.
Як уже повідомляв Sport.ua, оборонець Гліб Варава, влаштувавши публічний скандал з викликом поліції, відмовився повертатися в Україну з Румунії, де в складі збірної України виступав на чемпіонаті світу в дивізіоні 1А. Офіційної інформації щодо накладених на Вараву санкцій медіа-ресурси ФХУ не надавали.
