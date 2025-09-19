На Полтавщині призначили нового очільника обласного ТЦК та СП — ним став полковник Сергій Пометун

Сьогодні, 18:42 Переглядів: 221

Раніше полковник Пометун був заступником начальника Донецького ОТЦК

На Полтавщині призначили нового очільника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки — ним став полковник Сергій Пометун. Про це стало відомо із матеріалу видання «Зміст».

Журналісти пишуть, що на посаду начальника Полтавського ОТЦК його призначили рішенням Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського 8 вересня.

Відомо, що до призначення полковник служив на посаді заступника начальника Донецького ОТЦК.

«Кременчуцький Телеграф» звернувся за коментарем щодо кадрових змін до речника ОТЦК та СП майора Романа Істоміна.

— Станом на тепер я не можу коментувати стосовно зміни керівництва Полтавського обласного ТЦК та СП, — зазначив майор Істомін.

Додамо, що полковник Пометун змінив на посаді начальника Полтавського ОТЦК полковника Олексія Трофіменка — той очолював структуру упродовж двох років, із жовтня 2023-го.