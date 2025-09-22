Без голки: скалку витягне лобода — поради газети «Для дому і сім'ї»

Для вилучення скалки використовується свіжа трава лободи: її необхідно потовкти, прикласти до області з скалкою

Знайдіть свіжу траву лободи розлогої. Розімніть свіже листя та стебла лободи до отримання кашки. Прикладіть кашку, що вийшла, до місця, де знаходиться скалка.

Прикріпіть компрес до шкіри за допомогою пластиру. Залишіть компрес на кілька годин.

Акуратно видаліть скалку, яка стане податливою і легко вийде зі шкіри.