Надзвичайні новини, Політика

На Полтавщині оголосили у розшук жінку, яка з окупованої території отримувала виплати як ВПО

Сьогодні, 13:03

 

Схему жінка організувала разом із дочкою, яка проживає у Полтаві

Київський районний суд Полтави оголосив у розшук жительку окупованого Рубіжного на Луганщині, яка незаконно отримувала виплати як внутрішньо переміщена особа. Про це стало відомо з ухвали суду від 25 серпня.

У матеріалах справи зазначено, що на початку липня 2022 року обвинувачена придумала схему, як можна отримувати виплати від держави, та залучила до цього дочку. 

Донька обвинуваченої, яка проживає у Полтаві, відновила номер телефону матері, аби він був зареєстрований на підконтрольній Україні території, і за допомогою застосунку «Дія» поставила її на облік як ВПО та оформила усі відповідні виплати. 

Допомогу від держави у розмірі 2000 гривень жінка отримувала щомісячно упродовж липня 2022 — лютого 2024 року. За цей час вона отримала 40 тисяч гривень, тим самим завдавала державі збитків на цю суму.

Обвинуваченій інкримінують шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Оскільки встановити місце знаходження обвинуваченої наразі неможливо, повідомлення про підозру передали її дочці. 

Рішенням суду жінку оголосили в розшук, а правоохоронці отримали дозвіл на її затримання, аби надалі взяти під варту.

Нагадаємо, торік на Кременчуччині викрили чоловіка, підробляв документи й отримував компенсацію за поселення переселенців.

Автор: Яна Гудзь
Теги: шахрайство виплати ВПО
