Хокейний клуб «Кременчук» дізнався суперників у Континентальному кубку-2026

Чинний чемпіон України з хокею ХК «Кременчук» зіграє у другому раунді Континентального кубку-2026. Матчі групи В пройдуть 17–19 жовтня у місті Георгені (Румунія), повідомляє IIHF.
17 жовтня (п’ятниця):
18 жовтня (субота):
19 жовтня (неділя):
Український клуб уже виступав у Континентальному кубку у сезонах-2015/16 та 2022/23, однак тоді не зумів здобути перемог і вибував після третього раунду. Тепер, щоб вийти далі, «Кременчуку» потрібно виграти групу В.
Нагадаємо, що 24-28 вересня «Кременчук» в Одесі зіграє у Кубку України.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.