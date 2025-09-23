Хокейний клуб «Кременчук» дізнався суперників у Континентальному кубку-2026

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 77

Чинний чемпіон України з хокею ХК «Кременчук» зіграє у другому раунді Континентального кубку-2026. Матчі групи В пройдуть 17–19 жовтня у місті Георгені (Румунія), повідомляє IIHF.

Розклад матчів групи В

17 жовтня (п’ятниця):

«Кременчук» – «Будапешт»

«Георгені» – «Црвена Звезда»

18 жовтня (субота):

«Црвена Звезда» – «Кременчук»

«Будапешт» – «Георгені»

19 жовтня (неділя):

«Будапешт» – «Црвена Звезда»

«Георгені» – «Кременчук»

Український клуб уже виступав у Континентальному кубку у сезонах-2015/16 та 2022/23, однак тоді не зумів здобути перемог і вибував після третього раунду. Тепер, щоб вийти далі, «Кременчуку» потрібно виграти групу В.

Нагадаємо, що 24-28 вересня «Кременчук» в Одесі зіграє у Кубку України.