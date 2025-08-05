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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судили викладача ліцею за поширення російської пропаганди

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 220

 

П'ять років тюрми обвинуваченому замінили на умовний термін із випробувальним строком

На Полтавщині за поширення російської пропаганди судили викладача одного із професійно-технічних ліцеїв. Про це стало відомо із вироку Подільського районного суду Полтави від 28 липня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений родом із Луганщини, працює викладачем спеціальних дисциплін Державного професійно-технічного навчального закладу «Полтавський професійний ліцей трансопрту».

Слідство встановило, що упродовж 2022-2024 років чоловік мінімум тричі публікував у забороненій в Україні соцмережі «Однокласники»

проросійські дописи, зокрема:

  • звинувачував українських військових у навмисному вбивстві полонених в Оленівці;

  • поширював фейки про «інсценування трагедії в Бучі» та звинувачував українських журналістів у «постановці»;

  • публікував матеріали, де Україну називали «державою нацистів».

Судово-лінгвістична експертиза визнала ці дописи такими, що містять у собі виправдовування збройної агресії Росії проти України.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав викладача винним у виправдовуванні, визнанні правомірною та запереченні збройної агресії РФ проти України, а також глорифікації її учасників (ст. 436-2 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Однак на підставі ст. 75 ККУ звільнив його від відбування покарання з випробувальним на строком 3 роки. Також у чоловіка конфіскували телефон і стягнули 20 тисяч гривень за проведення експертиз.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині судили пенсіонерку, яка поширювала у соцмережах проросійську пропаганду.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду пропаганда
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