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Кременчук, Культура, Афіша

У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкривається виставка акварелей харківської художниці Ольги Буяджи (афіша)

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 64

 

Мисткиня представить роботи, створені у різні періоди творчості

Завтра, 6 серпня в Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкриється виставка акварелей відомої харківської художниці Ольги Буяджи під назвою «Вчора Сьогодні Завтра». Про це повідомляють організатори виставки.

Експозиція об’єднає роботи, створені у різні періоди творчого життя мисткині. Відвідувачі зможуть побачити, як із часом розвивалися технічні навички художниці, формувався її індивідуальний стиль і з’являлась неповторна манера написання картин.

Серед експонатів — від прозорих, наповнених світлом етюдів до яскравих акварельних замальовок, створених із натури. За словами організаторів, саме в акварелі Ольга Буяджи знайшла особливий спосіб передати емоції та атмосферу моменту.

Акварель — це техніка, яка поєднує в собі ніжність і складність. Вона здатна створювати ефекти, з якими важко конкурувати іншим видам живопису, — зазначають у музеї.

Виставка обіцяє подарувати відвідувачам не лише естетичну насолоду, а й можливість зануритися в атмосферу творчості та душевного комфорту.

Відкриття виставки відбудеться у середу, 6 серпня, о 13.00 у приміщенні краєзнавчого музею за адресою вул. Ігоря Сердюка, 2. 

Відвідати виставку можна щодня, крім понеділка та вівторка, з 9.00 до 16.30. Вхід вільний.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Краєзнавчий музей виставка культура афіша
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