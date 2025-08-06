Лагідна українізація: україномовний чи українськомовний? Слово, яке розсварило філологів

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 62

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Україномовний чи українськомовний? Як правильно писати слово, яке розсварило філологів

Коли йдеться про людину, яка спілкується українською мовою, найчастіше використовується слово «україномовний». Воно є звичним, але чи правильним?

Філологи не дійшли єдиної думки з цього питання. Одні впевнено стверджують, що правильно використовувати лише один варіант, інші — що правильні обидва. Як же все-таки слід говорити?

За словами українського мовознавця Олександра Пономаріва, єдиноправильним варіантом є українськомовний. Адже українська мова — це слов’янська, а щодо всіх цих мов ми говоримо саме так.

«Щодо слов’янських мов — потрібно вживати українськомовний, білоруськомовний, польськомовний, російськомовний. Не кажемо ж ми поломовний, чехомовний». Тож стилістично кращий варіант саме українськомовний, оскільки йдеться про українську мову, а не мову України.

Інші ж мовознавці не настільки категоричні. Вони вважають, що правильними можуть бути обидва слова, але друге коротше і милозвучніше.

«Україномовний — це просто усічений варіант українськомовного, заради милозвучності. Погодьтеся, україномовний — вимовляється легше і звучить приємніше. Тож, людей, які говорять українською мовою, можна називати і українськомовний, і україномовний. Як вам подобається більше», — каже авторка проєкту «Правильно українською» пані Багній.

Як сказати українською «мурашки по шкірі»?

Фразеологізм «мурашки по шкірі» найчастіше вживають, аби передати велике хвилювання, захват або збудження.

Українською «мурашки по шкірі» правильно замінити такими фразеологізмами-синонімами:

«волосся дибки» (аж волосся піднялося);

«мороз поза шкірою пішов»;

«аж мороз дере» (іде);

«мороз із-за плечей бере»;

«мороз пробігає» (пробіг);

«аж холодок ходить під сорочкою»;

«аж шкура (шкіра) терпне»;

«аж сироти (по шкірі) виступили».

Врезка Факт дня: В українській мові є слова, яких немає в жодній іншій мові світу! Наприклад, «борщ» — слово, яке стало міжнародним, але походить саме з України.

НА КАВУ?

Правопис і вимова найпопулярніших кавових напоїв українською

Зверніть увагу

Еспресо (а не «еКспресо» чи «еспреССо»), капучино (а не «капучіно» або «капуччино»), лАте (а не «латЕ»), ристрето (а не «рІстрето» чи «ристреТТо»).

До речі, усі ці слова іншомовного походження належать до середнього роду з огляду на їхню форму: лавандове лате (а не «лавандовий лате»).