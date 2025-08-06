Спека відступає: на Полтавщині очікують дощі та похолодання

На Полтавщину після спекотних днів насуваються зниження температури та опади. Про це повідомили у Полтавському обласному гідрометцентрі.
Вже сьогодні у другій половині дня місцями прогнозують короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західний 5–10 м/с. Температура вночі 15–20°, вдень 26–31°.
Уночі та вранці 7 серпня через атмосферний фронт із заходу пройдуть дощі різної інтенсивності з грозами. Вдень опади припиняться, а температура знизиться до 23–28°. Вітер північно-західний 7–12 м/с.
8–9 серпня синоптики прогнозують суху погоду з температурою вночі 12–17°, вдень 23–28°.
Нагадаємо, минулого тижня у Кременчуці після дощу залило дороги у центрі міста.
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