У застосунку «Резерв+» зʼявилася нова відстрочка — Міноборони

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 247

Оформлюється відстрочка у кілька кліків на головному екрані застосунку, але за певних умов





В оновленому застосунку «Резерв+» зʼявилася відстрочка для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Щоб отримати цю відстрочку, інформація про інвалідність має бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або у відповідній інформаційній системі Пенсійного фонду України, а також необхідно мати запис про шлюб в Державному реєстрі актів цивільного стану.

Оформлюється відстрочка просто: треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку «Резерв+», вибрати пункт «Подати запит на відстрочку», а потім відповідну категорію — і згодом надійде сповіщення із результатом.

У міністерстві нагадують, що відстрочки в «Резерв+» запустилися в листопаді минулого року. Зараз 40% від усіх відстрочок оформлюється саме в застосунку.

Нещодавно ми писали, що у «Резерв+» з’явився новий сервіс — штрафи за порушення військового обліку тепер можна сплатити онлайн. Ми також повідомляли, що Міноборони запустило нову версію «Резерв+» зі сповіщеням про зміну статусу військовозобов’язаного.

Раніше ми писали, що в оновленому застосунку «Резерв+» в електронних направленнях на ВЛК містяться дати прибуття на медогляд.