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У Резерв+ з’явився новий сервіс: штрафи за військовий облік тепер можна сплатити онлайн

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 0

 Порушники можуть закрити справу онлайн без черг та зі знижкою 50% до 16 липня

У застосунку Резерв+ з’явився новий сервіс — «Штрафи онлайн», який дозволяє військовозобов’язаним сплатити штраф за неуточнення персональних даних до 16 липня 2024 року. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

На першому етапі сервіс дозволяє оплатити штраф 8 500 грн — це половина від повної суми 17 000 грн, яку доведеться сплатити в разі прострочення. Сплатити можна лише протягом 20 днів після рішення ТЦК, інакше штраф зросте до 34 000 грн та справу передадуть до виконавчої служби.

Як працює сервіс:

  1. Оновити Резерв+ і авторизуватися.

  2. У розділі «Штрафи онлайн» подати заяву про визнання порушення.

  3. Через три дні отримати рішення ТЦК і оплатити штраф онлайн.

  4. Червона стрічка у військовому документі зникне автоматично.

Що буде, якщо не сплатити штраф:

  • Через 20 днів доведеться заплатити повну суму — 17 000 грн.

  • Через 40 днів — подвійну суму — 34 000 грн, справу передають до виконавчої служби.

  • Виконавча служба може арештувати рахунки, майно або авто.

Що важливо:

  • Сплата штрафу не скасовує інші обов’язки — наприклад, якщо ви не з’явитесь за повісткою, стрічка в застосунку з’явиться знову.

  • Онлайн-сплата — додатковий добровільний інструмент, можна сплатити штраф і офлайн через ТЦК.

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Нагадаємо, що в березні Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт, який пропонує дати військовозобов'язаним знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Резерв+ військовий облік мобілізація штраф
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