Микола Корецький
Разом з небайдужими людьми зібрали допомогу для 90 дітей
Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Війна

На Кременчуччині судили пенсіонерку за поширення у соцмережах проросійської пропаганди

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 177 Коментарів: 1

 

Правоохоронці встановили щонайменше два випадки, коли жінка публікувала дописи про дружбу Донбаса та Росії, а також про загиблих у так званій спеціалізованій воєнній операції

У Горішніх Плавнях судили пенсіонерку, яка у соцмережах поширювала дописи з проросійською пропагандою. Про це стало відомо із вироку Горішньоплавнівського міського суду від 22 травня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачена — уродженка Росії, нині є громадянкою України і проживає у Горішніх Плавнях. 

Так у серпні 2023 року жінка на своїй сторінці у соцмережі «Однокласники» опублікувала допис, де згадувала Савур-Могилу і ніби-то встановлену там у 2008 році табличку про дружбі між Донбасом і Росією. 

Крім того, у листопаді 2023 року пенсіонерка опублікувала іще один допис: у ньому йдеться про металургів, які загинули в Алчевську під час оборони Луганської землі.

Обидва ці дописи судова лінгвістична експертиза розцінила як заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році.

На суді обвинувачена визнала себе винною у скоєному, а також попросила затвердити її угоду із судом про визнання винуватості.

Опрацювавши усі матеріали справи, суд визнав жінку винною у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ст. 436-2 Кримінального кодексу України) та призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, проте звільнив від відповідальності і призначив 1 рік умовно. Також у жінки конфіскували ноутбук, з якого вона публікувала дописи у соцмережах.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині Служба безпеки України затримала двох російських агітаторів та організатора ботоферми для «розгону» пропаганди. Організатора викрили у Горішніх Плавнях.

 

1
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду пропаганда соцмережі
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

5 134
1
zzzzzz:
Сьогодні, 16:14

А у Кременчуці івушкін такого понаписував на місцевих сайтах, шо його довічно можна засудити, та всім похрін, йому малецький нагороди роздає...


1 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх