На Кременчуччині судили пенсіонерку за поширення у соцмережах проросійської пропаганди

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 177 Коментарів: 1

Правоохоронці встановили щонайменше два випадки, коли жінка публікувала дописи про дружбу Донбаса та Росії, а також про загиблих у так званій спеціалізованій воєнній операції

У Горішніх Плавнях судили пенсіонерку, яка у соцмережах поширювала дописи з проросійською пропагандою. Про це стало відомо із вироку Горішньоплавнівського міського суду від 22 травня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачена — уродженка Росії, нині є громадянкою України і проживає у Горішніх Плавнях.

Так у серпні 2023 року жінка на своїй сторінці у соцмережі «Однокласники» опублікувала допис, де згадувала Савур-Могилу і ніби-то встановлену там у 2008 році табличку про дружбі між Донбасом і Росією.

Крім того, у листопаді 2023 року пенсіонерка опублікувала іще один допис: у ньому йдеться про металургів, які загинули в Алчевську під час оборони Луганської землі.

Обидва ці дописи судова лінгвістична експертиза розцінила як заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році.

На суді обвинувачена визнала себе винною у скоєному, а також попросила затвердити її угоду із судом про визнання винуватості.

Опрацювавши усі матеріали справи, суд визнав жінку винною у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ст. 436-2 Кримінального кодексу України) та призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, проте звільнив від відповідальності і призначив 1 рік умовно. Також у жінки конфіскували ноутбук, з якого вона публікувала дописи у соцмережах.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині Служба безпеки України затримала двох російських агітаторів та організатора ботоферми для «розгону» пропаганди. Організатора викрили у Горішніх Плавнях.