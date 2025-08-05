Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середу, 6 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
квт. 278, 18, 22А
пров. Вербовий, 2, 4
пров. Рівненський, 13А–25
туп. Степовий, 1–9
вул. Джерельна, 3–19
вул. Каштанова, 1–22
вул. Козацька, 61/31–94А
вул. Сергія Кульчицького, 16–49
просп. Лесі Українки, 11, 102–118
квт. 274, 1–9
квт. 278, 1–37
квт. 287, 14
пров. Василя Барки, 2, 6–22
пров. Вербовий, 2, 4
пров. Гостомельський, 24
пров. Рівненський, 13А–25
туп. Кременецький, 3–26
туп. Степовий, 1–9
вул. Амвросія Ковальова, 6
вул. Вільної України, 3–14
вул. Володимира Винниченка, 3–20А
вул. Джерельна, 3–19, 6
вул. Івана Виговського, 3–33
вул. Каштанова, 1–22
вул. Козацька, 4–94А
вул. Михайла Грушевського, 3, 4, 5
вул. Олексія Древаля, 30
вул. Платухіна, 3–23
вул. Романа Шухевича, 3, 5, 7, 9
вул. Сержанта Трушакова, 3–15
просп. Лесі Українки, 11, 18, 97, 98, 100А, 102–120
пров. Єфірний, 1–26
пров. Костянтина Ємельяненка, 3
вул. Василя Симоненка, 90–112
вул. Вадима Кришталя, 24Б–95А
вул. Володимира Івасюка, 102/13, 104/12
вул. Композитора Михайла Калчевського, 3–10
вул. Керченська, 1–43
вул. Козацька, 140, 142
вул. Олександра Чайки, 1, 29
вул. Республіканська, 23–94
вул. Івана Приходька, 65, 69
вул. Ананія Размислова, 3–34А
вул. Бориса Чичибабіна, 1–65
вул. Марка Вовчка, 2–28
просп. Полтавський, 221–241
вул. Автозаводська, 11–32
вул. Олексія Древаля, 24–78
вул. Сержанта Трушакова, 16–61
вул. Харківська, 10–30
пров. Амвросія Ковальова, 3–17
туп. Автозаводський, 2, 11
туп. Затишний, 12, 17
вул. Автозаводська, 3–12
вул. Миколи Татарулі, 7–54А
вул. Нечуя Левицького, 3–12
вул. Олексія Древаля, 71–94
вул. Харківська, 3–10
пров. Олекси Гірника, 1–10
пров. Петрівський, 3–18
туп. Автозаводський, 6
туп. Каневський, 3–19
туп. Петрівський, 3, 7, 9
пр. Сонячний, 1
пров. Братів Майбородів, 2–5
пров. Василя Барки, 9–24
пров. Гостомельський, 2–24
вул. Козацька, 19–46
просп. Лесі Українки, 6, 119
вул. Гайдамацька, 46–83
вул. Михайлівська, 3–13
вул. Пилипа Орлика, 1/24–6/21
вул. Пілотів, 1–20
пров. Михайлівський, 17–32
пров. Пилипа Орлика, 7/28–38/10
туп. 2-й Перекопський, 21
пров. Озерний, 2/23–10
пров. Перекопський, 9А
вул. Садковська, 27–48
пров. Садковський, 36, 38
вул. Андрія Гончарова, 391–131
вул. Заводська
вул. Соломії Крушельницької, 151–189
пр-д Заводський, 7–18
вул. Сагайдачного, 8, 11
вул. Ярослава Мудрого, 21
пр. 1-й Ягідний, 4, 4А
пр. 2-й Ягідний, 2
пров. Леся Курбаса, 2–20
пров. Марії Заньковецької, 1–51
пров. Ягідний, 2–39
вул. Адмірала Остроградського, 1–28
вул. Вільної України, 17/2–40
вул. Олени Пчілки, 11/39–18
вул. Експресівська, 1–27А
вул. Полковника Оксанченка, 1А–22
просп. Полтавський, 87–157
вул. Небесної Сотні, 51–58/1
вул. Полковника Гегечкорі, 43
вул. Сумська, 3–17
вул. Тараса Шевченка, 72/13–85А
вул. Троїцька, 61/52
туп. Сумський, 3–9
пров. Веселий, 10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Перекопська, 40
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
просп. Полтавський, 277–281
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Київська, 64–80, 121 (м. Кременчук)
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7 (м. Кременчук)
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
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