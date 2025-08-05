У Кременчуці пропонують роботу для будівельників, кухарів і продавців: добірка вакансій
Сьогодні, 19:01
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Робота є як для досвідчених фахівців, так і для тих, хто лише починає кар’єру
У Кременчуці та навколишніх громадах з’явилися нові вакансії. Шукають як спеціалістів з досвідом, так і різноробочих без спеціальної освіти. Пропозиції офіційні, з дотриманням трудового законодавства. Ось актуальні:
Для технічних спеціалістів
- Автослюсар/ка — СТО з ремонту ходової частини автомобілів запрошує на роботу фахівця.
Тел.: 0-67-530-33-76.
- Арматурник/ця, бетоняр/ка, електрозварник/ця, тесляр/ка — ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж» (м. Кременчук) шукає працівників з досвідом роботи.
Зарплата: від 17 000 до 22 000 грн/міс.
Тел.: 096-297-09-51.
Охорона та допоміжний персонал
- Контролер/ка КПП — АТ «Вепр», нічні зміни, графік «доба через дві». Повна зайнятість, 5-денний робочий тиждень.
Тел.: 0-68-679-69-69.
- Різноробочий/а КПП — АТ «Вепр», графік «доба через дві», повна зайнятість.
Тел.: 0-68-679-69-69.
- Підсобний/а робітник/ця — без вимог до досвіду.
Тел.: 0-96-830-40-77, 0-50-570-00-16.
- Різноробочі на будівництво — потрібні працівники для виконання загальнобудівельних робіт.
Тел.: 0-96-393-54-66, 0-66-886-28-83.
Сфера харчування
- Кухар/ка та буфетник/ця — у кафе.
Тел.: 0-98-906-50-74.
Торгівля та обслуговування
- Продавець/ка-касир/ка у продуктовий магазин.
Обов’язки: обслуговування покупців на касі (готівковий та безготівковий розрахунок), консультування, викладка товару, контроль термінів придатності.
Вимоги: уважність, відповідальність, доброзичливість, готовність вчитися.
Умови: графік 2/2, 5/2 або за домовленістю. Місце роботи — просп. Свободи, 65.
Тел.: 096-906-20-22
Email: workofficemail2025@gmail.com
Прибирання та сервіс
- Прибиральник/ця у фітнес-клуб.
Графік: 2 через 2, по 12 годин.
Зарплата: 11 000 грн/міс.
Вимоги: охайність, сумлінність, відповідальність.
Тел.: 050-351-59-67.
Нагадаємо, що 8 травня Держпродспоживслужба здійснює державний нагляд за змістом оголошень про працевлаштування. Заборонено публікувати дискримінаційні вимоги та маніпулятивні формулювання.
Якщо ви — роботодавець і бажаєте розмістити оголошення, звертайтесь до редакції. Ми допоможемо сформулювати його так, щоб це було законно, зручно — і привабливо для шукачів.
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