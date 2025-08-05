У Кременчуці пропонують роботу для будівельників, кухарів і продавців: добірка вакансій

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 186

Робота є як для досвідчених фахівців, так і для тих, хто лише починає кар’єру

У Кременчуці та навколишніх громадах з’явилися нові вакансії. Шукають як спеціалістів з досвідом, так і різноробочих без спеціальної освіти. Пропозиції офіційні, з дотриманням трудового законодавства. Ось актуальні:

Для технічних спеціалістів

Автослюсар/ка — СТО з ремонту ходової частини автомобілів запрошує на роботу фахівця.

Тел.: 0-67-530-33-76.

Тел.: 0-67-530-33-76. Арматурник/ця, бетоняр/ка, електрозварник/ця, тесляр/ка — ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж» (м. Кременчук) шукає працівників з досвідом роботи.

Зарплата: від 17 000 до 22 000 грн/міс.

Тел.: 096-297-09-51.

Охорона та допоміжний персонал

Контролер/ка КПП — АТ «Вепр», нічні зміни, графік «доба через дві». Повна зайнятість, 5-денний робочий тиждень.

Тел.: 0-68-679-69-69.

Тел.: 0-68-679-69-69. Різноробочий/а КПП — АТ «Вепр», графік «доба через дві», повна зайнятість.

Тел.: 0-68-679-69-69.

Тел.: 0-68-679-69-69. Підсобний/а робітник/ця — без вимог до досвіду.

Тел.: 0-96-830-40-77, 0-50-570-00-16.

Тел.: 0-96-830-40-77, 0-50-570-00-16. Різноробочі на будівництво — потрібні працівники для виконання загальнобудівельних робіт.

Тел.: 0-96-393-54-66, 0-66-886-28-83.

Сфера харчування

Кухар/ка та буфетник/ця — у кафе.

Тел.: 0-98-906-50-74.

Торгівля та обслуговування

Продавець/ка-касир/ка у продуктовий магазин.

Обов’язки: обслуговування покупців на касі (готівковий та безготівковий розрахунок), консультування, викладка товару, контроль термінів придатності.

Вимоги: уважність, відповідальність, доброзичливість, готовність вчитися.

Умови: графік 2/2, 5/2 або за домовленістю. Місце роботи — просп. Свободи, 65.

Тел.: 096-906-20-22

Email: workofficemail2025@gmail.com

Прибирання та сервіс

Прибиральник/ця у фітнес-клуб.

Графік: 2 через 2, по 12 годин.

Зарплата: 11 000 грн/міс.

Вимоги: охайність, сумлінність, відповідальність.

Тел.: 050-351-59-67.

Нагадаємо, що 8 травня Держпродспоживслужба здійснює державний нагляд за змістом оголошень про працевлаштування. Заборонено публікувати дискримінаційні вимоги та маніпулятивні формулювання.

Якщо ви — роботодавець і бажаєте розмістити оголошення, звертайтесь до редакції. Ми допоможемо сформулювати його так, щоб це було законно, зручно — і привабливо для шукачів.