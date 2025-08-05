Досить! У Кременчуці стартує проєкт протидії домашньому насильству

У Кременчуці та Полтавській області запускається платформа «ДОСИТЬ!» — сервіс, який допомагає жінкам, постраждалим від домашнього насильства
«Досить!» — це жива підтримка, безпечний простір, де кожна жінка, яка пережила насильство, може анонімно отримати допомогу без осуду й страху.
Платформа пропонує реальні, практичні рішення, психологічну, юридичну та іншу допомогу в один клік.
Будь-яка жінка може анонімно звернутися через сайт і миттєво зв’язатися з фахівцями без черг і дзвінків.
Передбачена групова терапія для постраждалих, безкоштовна допомога дитячого психолога, програми професійної переорієнтації, навчання, пошук роботи, консультації з розвитку навичок та самозайнятості.
Також постраждалі жінки можуть отримати допомогу у вигляді одягу, взуття та побутових речей — все, що може знадобитися «тут і зараз», коли ситуація вимагає швидкої підтримки.
Контакти для звернення по допомогу:
Телефон (також Viber): +38 (050) 149-70-63
Пишіть — вам завжди готові допомогти.
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