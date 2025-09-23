«Укрзалізниця» попередила про зміни у русі поїздів на Прикарпатті

«Укрзалізниця» повідомила про тимчасові зміни у русі пасажирських поїздів на Прикарпатті. Причина — ремонтно-колійні роботи, які триватимуть з 28 вересня по 15 жовтня.
Деякі напрямки тимчасово скоротять маршрут:
до Ворохти — №57/58 Київ – Ясіня, №55/56 Київ – Рахів, №15/16 Харків – Ясіня та інші;
до Івано-Франківська — №6/5 Запоріжжя – Ясіня, №33/34 Кривий Ріг – Ясіня.
Залізничники просять пасажирів планувати подорожі з урахуванням змін.
Детальний розклад доступний на сайті Укрзалізниці.
Нагадаємо, що у вересні «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд №795/796 Кременчук – Київ.
