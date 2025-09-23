«Укрзалізниця» попередила про зміни у русі поїздів на Прикарпатті

ГО "Захист держави"
Голос громадян — сила держави
Олена Шуляк
Переселенцям стане легше купувати житло в Україні
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Подорожі

«Укрзалізниця» попередила про зміни у русі поїздів на Прикарпатті

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 0

Зміни діятимуть із 28 вересня по 15 жовтня через ремонт колії

«Укрзалізниця» повідомила про тимчасові зміни у русі пасажирських поїздів на Прикарпатті. Причина — ремонтно-колійні роботи, які триватимуть з 28 вересня по 15 жовтня.

Основні зміни:

  • №233/234 Київ – Рахів курсуватиме лише до Ворохти до 13.10.
  • №143/144 Суми – Рахів курсуватиме до Ворохти до 15.10.
  • У певні дати поїзди №233/234 та низка інших рейсів взагалі не курсуватимуть.


  • Деякі напрямки тимчасово скоротять маршрут:

    • до Ворохти — №57/58 Київ – Ясіня, №55/56 Київ – Рахів, №15/16 Харків – Ясіня та інші;

    • до Івано-Франківська — №6/5 Запоріжжя – Ясіня, №33/34 Кривий Ріг – Ясіня.

  • №26/25 Одеса – Ясіня тимчасово курсуватиме за маршрутом Одеса – Чернівці.
  • Поїзди №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ та №751/752 Київ – Івано-Франківськ не курсуватимуть у частину дат.
  • Ряд поїздів (зокрема №142/141 Чернігів – Івано-Франківськ та №228/227 Краматорськ – Івано-Франківськ) прямуватимуть через Стрий замість Ходорова.

Залізничники просять пасажирів планувати подорожі з урахуванням змін.

Детальний розклад доступний на сайті Укрзалізниці.

Нагадаємо, що у вересні «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд №795/796 Кременчук – Київ.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: поїзд розклад руху Укрзалізниця
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх