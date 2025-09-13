«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд №795/796 Кременчук – Київ: розклад руху

Сьогодні, 10:37 Переглядів: 172

Поїзд їздитиме 5 днів у вересні та 7 днів у жовтні

«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд № 795/796 Кременчук — Київ. Поїзд курсуватиме з Кременчука та Києва 23, 25, 26, 29, 30 вересня та 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13 жовтня 2025 року. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Розклад руху:

відправлення з Кременчука — о 06.00, прибуття до Києва — об 11.28;

відправлення з Києва — о 12.33, прибуття до Кременчука — о 18.04.

Зупинки поїзда передбачені на станціях: Знам’янка, ім. Тараса Шевченка, Корсунь-Шевченківський, а також у межах м. Київ — станція Видубичі-Трипільські.

— У складі поїзда курсуватимуть купейні та плацкартні вагони, адаптовані для перевезення пасажирів у форматі сидячих місць. Просимо пасажирів звертати увагу на відповідні повідомлення та позначки при оформленні проїзних документів, — йдеться у повідомленні.

Квитки можна придбати на офіційному сайті booking.uz.gov.ua та в застосунку «Укрзалізниця», а також у залізничних касах вокзалів.