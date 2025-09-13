«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд №795/796 Кременчук – Київ: розклад руху

«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд № 795/796 Кременчук — Київ. Поїзд курсуватиме з Кременчука та Києва 23, 25, 26, 29, 30 вересня та 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13 жовтня 2025 року. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».
Розклад руху:
Зупинки поїзда передбачені на станціях: Знам’янка, ім. Тараса Шевченка, Корсунь-Шевченківський, а також у межах м. Київ — станція Видубичі-Трипільські.
Квитки можна придбати на офіційному сайті booking.uz.gov.ua та в застосунку «Укрзалізниця», а також у залізничних касах вокзалів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.